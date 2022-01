“Monterossi” scheda e recensione della serie tv Prime Video

“Monterossi” scheda e recensione della serie tv Prime Video

Disponibile su: Prime Video

Genere: Giallo, commedia, noir

Anno: 2021

Ideatore: Alessandro Robecchi

Cast: Fabrizio Bentivoglio, Diego Ribon, Donatella Finocchiaro, Martina Sammarco, Luca Nucera, Tommaso Ragno, Bedlu Cerchiai, Beatrice Schiros, Marina Occhionero, Maurizio Lombardi, Carla Signoris, Michele Bravi.

Paese: Italia

Durata: 45-50 minuti

Episodi: 6

Voto (media ponderata): ♥♥♥ (su 5)

La trama

Detective per caso, per rabbia e per curiosità umana, sempre in bilico tra ironica indolenza e struggimento blues, nella sua ricerca della verità. Carlo Monterossi dovrà confrontarsi con una coppia di killer colti e professionali, due zingari in cerca di vendetta, collezionisti e contrabbandieri di souvenir nazifascisti, incredibili scambi di persona, una donna che sembra vissuta più volte. E, poi, un passato crudele che ritorna e lascia dietro di sé indecifrabili indizi.

“Monterossi” scheda e recensione della serie tv Prime Video – La recensione di MoviePlayer.it

Un protagonista in parte, stanco della vita ma pronto ad aiutare il prossimo coi propri mezzi, e uno stuolo di personaggi ben caratterizzati che gli ronzano intorno. Ma Monterossi si rialza sempre e mostra un inedito microcosmo per il giallo italiano, un autore tv detective per caso in quel di Milano. Dove Johnson colora il tutto di tinte noir, cinico umorismo e colonna sonora malinconica. Per denunciare le ingiustizie della vita.

Recensione di Federico Vascotto. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviesTruckers.com

L’idea alla base di Monterossi – La serie di contaminare il genere fino a ribaltarne i canoni tanto da distorcerli si rivela vincente, innovativa ma “contenuta”. Le premesse intriganti si sgonfiano nel corso della narrazione. Le novità si trasformano in convenzioni e gli elementi peculiari in stravaganti anacronismi rispetto alla ricerca di un realismo, di un’estrema aderenza alla realtà (non scevra di licenze e sospensioni dell’incredulità).

Recensione di Ludovica Ottaviani. Voto: 2 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di DiTuttoUnPop.it

Una serie tv italiana con personaggi veri, realistici e per nulla banali. E’ l’ideale per gli appassionati di serialità italiana come I Delitti del BarLume, Petra ma anche Montalbano.

Recensione di Riccardo Cristilli. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

“LA RUOTA DEL TEMPO” SCHEDA E RECENSIONE DELLA SERIE TV PRIME VIDEO