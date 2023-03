Vuoi guardare il video di “Mixer – Vent’anni di televisione” Rai 3 puntata 9 marzo 2023?

“Mixer – Vent’anni di televisione” Rai 3 puntata 9 marzo 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

“Mixer – Vent’anni di televisione” Rai 3, puntata 9 marzo 2023, è il programma ideato e condotto da Giovanni Minoli. Ovvero, poi, 100 minuti di televisione che per due decenni segnarono un’epoca. E, inoltre, rivoluzionarono il linguaggio, la conduzione e l’informazione televisiva. Minoli, poi, torna a ripercorrere quell’avventura televisiva. Rilegando, poi, frammenti di memoria in un album del nostro tempo. Comunque, è il programma ideato e condotto da Giovanni Minoli. Ovvero, poi, 100 minuti di televisione che per due decenni segnarono un’epoca.

"MIXER – VENT'ANNI DI TELEVISIONE" RAI 3 GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 9 MARZO 2023

