“Milan-Venezia” streaming gratis highlights – 20 settembre 2024 (VIDEO)

Il match Milan-Venezia ha regalato grandi emozioni fin dai primi minuti. Il Milan ha trovato subito la via del gol con Theo Hernandez, che ha segnato dopo solo un minuto e trenta secondi. Poi, l’assist di tacco di Leao ha aggiunto spettacolo all’azione. Inoltre, il dominio del Milan è proseguito con il raddoppio di Fofana al 16′. Il Venezia non ha saputo reagire e ha subito altri due gol nel primo tempo.

Lo streaming gratis della partita ha permesso a tanti tifosi di seguire il match dal vivo, senza perdersi nemmeno un'azione. Gli highlights mostrano chiaramente come il Milan abbia dominato, soprattutto nella prima parte del match. Poi, al 25′, Pulisic ha segnato il 3-0 su rigore. Inoltre, pochi minuti dopo, al 29′, Abraham ha siglato il 4-0 con un altro rigore, chiudendo virtualmente la partita.

Nel match Milan-Venezia, il Milan ha mostrato un calcio spettacolare. Theo Hernandez ha aperto le danze con un gol fulmineo. Poi, Fofana ha raddoppiato e Pulisic ha segnato su rigore, portando il risultato sul 3-0. Inoltre, Abraham ha aggiunto un quarto gol, anch'esso su rigore.

Gli highlights del video mettono in risalto la superiorità tecnica del Milan. Poi, il Venezia ha cercato di difendersi, ma senza successo. Il Milan ha approfittato di ogni occasione per colpire. Inoltre, nella ripresa, Morata è entrato in campo per aggiungere ancora più pericolosità all'attacco rossonero. Il video degli highlights mostra anche l'espulsione di Nicolussi Caviglia, che ha complicato ulteriormente la situazione del Venezia.

La partita Milan-Venezia è stata seguita in streaming gratis da molti appassionati. Poi, il primo tempo ha visto un dominio assoluto del Milan, che ha chiuso con un pesante 4-0.

Nel secondo tempo, il Milan ha gestito il risultato, inserendo giocatori come Morata per dare riposo ai titolari.

La partita Milan-Venezia ha visto il Milan ottenere una vittoria netta, con quattro gol segnati già nel primo tempo. Poi, il dominio dei rossoneri è stato evidente fin dalle prime battute, con Theo Hernandez e Fofana protagonisti. Inoltre, i rigori trasformati da Pulisic e Abraham hanno chiuso ogni speranza per il Venezia.

L'espulsione di Nicolussi Caviglia ha reso ancora più difficile il compito per il Venezia, che resta ultimo in classifica.

