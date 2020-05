Michelle Hunziker Aurora Ramazzotti la mette in imbarazzo durante un’intervista

da dilei.it

Imbarazzo per Michelle Hunziker che, durante un’intervista, è stata messa a dura prova da Aurora Ramazzotti. La primogenita, nata dall’amore per Eros, si è divertita a mettere in imbarazzo la sua famosissima mamma. Le due sono state intervistate dal magazine tedesco Bild, raccontando il loro legame unico.

Michelle Hunziker è sposata dal 2014 con Tomaso Trussardi, dal loro amore sono nate le figlie Sole e Celeste. Aurora invece è legata a Goffredo Cerza, con cui andrà presto a convivere, come ha annunciato lei stessa. Nel corso degli anni madre e figlia sono riuscite a costruire un rapporto forte e sincero, fatto di confidenze reciproche.

“Possiamo parlare di tutto, ma…”

“Possiamo parlare di tutto. Anche del sesso – ha confermato Michelle Hunziker -. Cioè, in realtà io non parlo della mia vita sessuale, ma di quella di Aurora”. La frase è stata subito ripresa da Aurora Ramazzotti che ne ha approfittato per mettere in difficoltà la madre. “Potresti parlare della tua vita sessuale, va bene per me – ha detto -. Ognuno fa sesso, è qualcosa di assolutamente normale. O ti vergogni di te stessa?”.

Su questo punto però Michelle Hunziker ha svelato di non essere molto d’accordo e di non voler raccontare i dettagli del suo legame con Trussardi alla figlia. Un momento di imbarazzo che ha confermato, ancora una volta, la complicità fra le due donne. “Mia madre? Ha fatto tutto al meglio – ha rivelato poi Aurora -. Mi ha insegnato molto, in particolare come fare a crescere con una madre famosa e bella. Il rischio era che il rapporto potesse chiudersi in una specie di competizione”.

Showgirl di successo e mamma instancabile, Michelle è molto legata ai suoi figli. Nel corso degli anni la conduttrice di Striscia la Notizia è riuscita a creare un bel rapporto anche con Eros Ramazzotti, suo ex marito. Aurora non ha mai nascosto le difficoltà incontrate nel crescere accanto a una donna così famosa. Ma ma con grande bravura la Hunziker è stata in grado di dissipare tutte le sue paure. Oggi la giovane lavora in radio e sogna di diventare una showgirl, è molto attiva su Instagram ed è felice accanto a Goffredo Cerza.

