Vuoi guardare il video di “Mi casa es tu casa” Rai ospiti puntata 4 gennaio 2023?

“Mi casa es tu casa” Rai ospiti puntata 4 gennaio 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

“Mi casa es tu casa” Rai ospiti, puntata 4 gennaio 2023, è il programma condotto da Cristiano Malgioglio. Il padrone di casa, poi, apre le porte di casa sua agli ospiti in un clima disteso e colloquiale. Inoltre, attraverso racconti, aneddoti, filmati e sorprese ce li farà conoscere. In modo, poi, unico, intimo e profondo. Comunque, è il programma condotto da Cristiano Malgioglio. Il padrone di casa, poi, apre le porte di casa sua agli ospiti in un clima disteso e colloquiale. Inoltre, attraverso racconti, aneddoti, filmati e sorprese ce li farà conoscere.

In modo, poi, unico, intimo e profondo. Tuttavia, è il programma condotto da Cristiano Malgioglio. Il padrone di casa, poi, apre le porte di casa sua agli ospiti in un clima disteso e colloquiale. Inoltre, attraverso racconti, aneddoti, filmati e sorprese ce li farà conoscere. In modo, poi, unico, intimo e profondo. Perciò, è il programma condotto da Cristiano Malgioglio. Il padrone di casa, poi, apre le porte di casa sua agli ospiti in un clima disteso e colloquiale. Inoltre, attraverso racconti, aneddoti, filmati e sorprese ce li farà conoscere. In modo, poi, unico, intimo e profondo.

“Mi casa es tu casa” Rai ospiti, puntata 4 gennaio 2023, è il programma condotto da Cristiano Malgioglio. Il padrone di casa, poi, apre le porte di casa sua agli ospiti in un clima disteso e colloquiale. Inoltre, attraverso racconti, aneddoti, filmati e sorprese ce li farà conoscere. In modo, poi, unico, intimo e profondo. Comunque, è il programma condotto da Cristiano Malgioglio. Il padrone di casa, poi, apre le porte di casa sua agli ospiti in un clima disteso e colloquiale. Inoltre, attraverso racconti, aneddoti, filmati e sorprese ce li farà conoscere.

In modo, poi, unico, intimo e profondo. Tuttavia, è il programma condotto da Cristiano Malgioglio. Il padrone di casa, poi, apre le porte di casa sua agli ospiti in un clima disteso e colloquiale. Inoltre, attraverso racconti, aneddoti, filmati e sorprese ce li farà conoscere. In modo, poi, unico, intimo e profondo. Perciò, è il programma condotto da Cristiano Malgioglio. Il padrone di casa, poi, apre le porte di casa sua agli ospiti in un clima disteso e colloquiale. Inoltre, attraverso racconti, aneddoti, filmati e sorprese ce li farà conoscere. In modo, poi, unico, intimo e profondo.

“MI CASA ES TU CASA” RAI OSPITI GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 4 GENNAIO 2023

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO