Meghan Markle risponde a Kate Middleton sui social spunta la foto di Harry e Archie

da controcopertina.com

A distanza di qualche giorno Meghan Markle ha deciso di rispondere alla cognata Kate Middleton o meglio al video di auguri pubblicato dalla moglie di William. L’ex attrice così ha deciso di vendicarsi e di pubblicare una fotografia che ritrae Harry ed il piccolo Archie. Una volta messa in rete questa foto, Meghan è riuscita a diventare protagonista del gossip. Rubando la scena alla cognata che in questi ultimi giorni è stata al centro delle cronaca rosa per una presunta crisi con il Principe William. Assente alla messa di Natale, Meghan a distanza di qualche giorno è riuscita a rubare la scena alla cognata. Sulla quale erano puntati gli occhi di tutto il mondo, quando ha sfilato insieme alla figlia Charlotte arrivando alla chiesa di St.Mary Magdalene a Sandringham.

Kate molto spesso pubblica sui social degli scatti realizzati da lei che ritraggono i figli insieme al papà. L’ultimo post risale a pochi giorni fa ed è sembrato essere una risposta alla Christmas Card di Meghan. Quest’ultima ha così pubblicato questa foto del marito e del figlio, oscurando la cognata nel suo nuovo video di auguri per il nuovo anno. E ha conquistato anche i sudditi con la foto papà-figlio che è davvero molto tenere.

I Duchi di Sussex festeggiano il Capodanno e fanno felici i sudditi

Per festeggiare il nuovo anno, i Duchi di Sussex hanno pubblicato un video dove hanno ripercorso i loro momenti più felici del 2019. In questi scatti, entrambi hanno ripercorso il loro anno segnato da incontri molto importanti, viaggi ma primo tra tutti la nascita del piccolo Archie, nato lo scorso 6 maggio. Nel video però sono anche presenti William e la moglie Kate e questo gesto pare che sia stato visto come un voler mettere da parte le tensioni ed i problemi sorti tra loro negli ultimi mesi.

Dopo le tensioni sorte nell’ultimo periodo, soprattutto per la pressione mediatica alla quale è stata sottoposta Meghan anche durante il periodo della gravidanza, i Duchi di Sussex hanno deciso di infrangere il protocollo ed andare a trascorrere il Natale lontano da casa. Meghan ed il marito si sono così concessi una lunga vacanza in Canada. Dove pare si siano rifugiati per poter sfuggire ai gossip e stare un po lontani dai riflettori. Questa loro scelta però, non è stata affatto condivisa dalla Regina Elisabetta che inizialmente si è tanto infuriata.

