Mediaset interviene ed espelle con effetto immediato Alda D’Eusanio dal Grande Fratello Vip

Mediaset interviene ed espelle con effetto immediato Alda D’Eusanio dal Grande Fratello Vip

Raniero Jr. De Bortoli per trendit.it

Mediaset non poteva ignorare le accuse gravissime lanciate da Alda D’Eusanio all’indirizzo di Paolo Carta, compagno di Laura Pausini. Incolpato di aver usato violenza domestica contro la cantante dalla concorrente del Grande Fratello Vip. L’ufficio stampa di Laura Pausini aveva già manifestato l’intenzione di procedere legalmente contro Alda D’Eusanio.

Non solo, nei giorni scorsi la D’Eusanio era finita nella bufera per aver utilizzato la N word e per aver criticato molto pesantemente Maria De Filippi e il rapporto con suo figlio. Ora, è arrivato il comunicato ufficiale diramato da Mediaset. In cui viene annunciata l’espulsione con effetto immediato di Alda D’Eusanio dal Grande Fratello Vip.

“Mediaset fa espellere Alda D’Eusanio da Grande Fratello Vip con effetto immediato. L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune ed offensive della concorrente. Anche riferite a persone non presenti nella Casa. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni.”

GFVIP ELISABETTA GREGORACI A ‘VERISSIMO’ “GIULIA E PIERPAOLO SONO BELLISSIMI INSIEME MA NON SO SE LUI SIA INNAMORATO”

Guarda i canali tv in streaming

1- “RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“TV8 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“NOVE STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“PARAMOUNT CHANNEL DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7D STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CIELO STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“TV2000 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“DMAX” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO