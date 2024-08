12 Agosto 2024

Vuoi guardare il video di “Master Crimes” Rai 1 streaming – 13 agosto 2024?

“Master Crimes” Rai 1 streaming – 13 agosto 2024 (VIDEO)

da raiplay.it

Introduzione – “Master Crimes” Rai 1 streaming – 13 agosto 2024

La serie tv “Master Crimes” è uno dei nuovi successi di Rai 1. Questa affascinante storia di crimini e psicologia tiene incollati allo schermo milioni di spettatori. Poi, chi non ha avuto la possibilità di seguire l’episodio in diretta può facilmente recuperarlo grazie al video disponibile in streaming su RaiPlay.

La trama di “Master Crimes” – “Master Crimes” Rai 1 streaming – 13 agosto 2024

“Master Crimes” segue le vicende di Louise Arbus, una docente di Psicocriminologia alla Sorbona di Parigi. Dopo anni di distanza dalle indagini, Louise torna in azione grazie all’intervento del Commissario Rugasira. Poi, la serie si concentra sul ritorno di Louise al lavoro con la Polizia, spinta da un delitto legato direttamente ai suoi studi. Inoltre, Louise decide di coinvolgere quattro dei suoi studenti nelle indagini, aggiungendo un ulteriore livello di complessità alla trama.

Il cast e i personaggi – “Master Crimes” Rai 1 streaming – 13 agosto 2024

Il cast di “Master Crimes” è composto da attori di grande talento. Muriel Robin interpreta Louise Arbus, la protagonista. Poi, Anne Le Nen veste i panni della Capitana Barbara Delandre, colei che deve affiancare Louise nelle indagini. Inoltre, Olivier Claverie è il Commissario Oscar Rugasira, colui che convince Louise a tornare a collaborare con la Polizia. Gli studenti scelti da Louise, interpretati da Victor Meutelet, Astrid Roos, Thaïs Vauquières e Nordine Ganso, aggiungono dinamismo e freschezza alla serie tv.

La puntata del 13 agosto 2024 – “Master Crimes” Rai 1 streaming – 13 agosto 2024

La puntata del 13 agosto 2024 ha riservato grandi sorprese. Louise e i suoi studenti si trovano a dover affrontare situazioni complesse e a scoprire segreti che mettono a rischio le loro vite. Poi, la tensione cresce quando Louise scopre che Mia, una delle sue studentesse, è la figlia di Pierre Delaunay, l’uomo che lei stessa ha contribuito a incarcerare. Inoltre, la collaborazione tra Louise e la Capitana Delandre si rivela subito difficile, aggiungendo ulteriore dramma alla serie tv.

Come vedere “Master Crimes” in streaming – “Master Crimes” Rai 1 streaming – 13 agosto 2024

Se ti sei perso la puntata del 13 agosto 2024 di “Master Crimes”, non preoccuparti. Puoi guardare l’episodio completo in streaming su RaiPlay. Poi, grazie a RaiPlay, è possibile rivedere tutte le puntate precedenti e rimanere aggiornati sugli sviluppi della trama. Inoltre, il servizio di streaming offre la possibilità di vedere la serie tv ovunque e in qualsiasi momento, garantendo la massima flessibilità.

Conclusioni – “Master Crimes” Rai 1 streaming – 13 agosto 2024

“Master Crimes” su Rai 1 continua a conquistare il pubblico con una trama intricata e un cast di alto livello. Poi, la possibilità di seguire la serie tv in streaming su RaiPlay rende più facile non perdere neanche un minuto di questa avvincente storia. Inoltre, la puntata del 13 agosto 2024 ha aggiunto nuovi colpi di scena, mantenendo alta la suspense. Non perdere l’occasione di vedere il video della puntata e scoprire cosa accadrà a Louise e ai suoi collaboratori nelle prossime indagini.

“MASTER CRIMES” RAI 1 STREAMING – 13 AGOSTO 2024 PER GUARDARE IL VIDEO CLICCA QUI

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO