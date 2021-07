“Marx può aspettare” scheda e recensioni del film

Distribuzione: 01 Distribution

Genere: Documentario

Anno: 2021

Regia: Marco Bellocchio

Cast: Marco Bellocchio, Pier Giorgio Bellocchio, Elena Bellocchio

Paese: Italia

Durata: 96 minuti

Produzione: Kavac Film, Ibc Movie, Tender Stories con Rai Cinema, in collaborazione con Fondazione Cineteca Bologna, opera realizzata in collaborazione con Regione Lazio Fondo per il Cinema e l’audiovisivo, produttore esecutivo Michel Merkt e Alessio Lazzareschi, coprodotto da Malcom Pagani e Moreno Zani, prodotto da Simone Gattoni e Beppe Caschetto.

Voto (media ponderata): ♥♥♥♥ (su 5)

La trama

Marx può aspettare, film diretto da Marco Bellocchio, è un documentario sulla famiglia del regista, che si sofferma in particolare su Camillo, il gemello di Marco, morto il 27 dicembre 1968. Viene affrontato il grigio tema del lutto, il dolore da sopportare tra fratelli con la volontà di nascondere una tragedia simile alla madre.

Camillo muore in un anno iconico, il ’68, quello della rivoluzione, della ribellione giovanile, che non lo hanno mai interessato. Camillo non si sentiva parte dei giovani rivoluzionari. Tanto che nell’ultimo incontro con Marco afferma che “Marx può aspettare”. Eppure, ricostruendo tassello dopo tassello la storia della famiglia Bellocchio e la morte del fratello, il regista inevitabilmente deve citarlo questo anno rivoluzionario, accompagnato delle tesi marxiste. Un filo rosso lega inevitabilmente Camillo a Marx, nonostante il disinteresse del primo verso il secondo.

Questa è la storia di una famiglia, che ha affrontato come tante altre, un orribile evento e che viene raccontata senza censure, pudori o vergogna.

La recensione di MyMovies.it

Marx può aspettare dà voce all’urlo silenzioso di Camillo, alla sua bestemmia trattenuta, al suo bisogno disperato di essere riconosciuto. E Marco chiede, incalza, svela verità parziali (o contradditorie) in tempo reale. Riceve messaggi dall’aldilà, raccoglie testimonianze dolorose, dinieghi, rancori latenti, in quel teatro che è il cinema.

Ma anche in quella sua famiglia ingannevole in cui tutti “vivevano una vita di arida infelicità”. Ma la rappresentazione di questa apparente aridità lascia intravvedere la lava incandescente che scorre dietro ai Bellocchio. Soprattutto a Marco, apologeta di ciò che ha sempre ostinatamente negato, penitente senza possibilità di definitiva redenzione.

Recensione di Paola Casella. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Marx può aspettare” scheda e recensioni del film – La recensione di ComingSoon.it

È davvero sorprendente la leggerezza con cui Bellocchio riesce a raccontare questa storia, mostrando come l’abbia turbato nel corso di tutta la sua carriera. Diventando fonte di ispirazione per situazioni e personaggi dei suoi film. Una parabola potentissima sulla necessità dell’ascolto di chi ci sta più vicino. Storicizzando una realtà sociale tipica del nostro paese nei decenni passati. Esponendola alle nuove generazioni, rappresentate dai figli Piergiorgio ed Elena, non casualmente mostrati in ascolto silente, talvolta giudicante. Mentre il padre apre l’album dei ricordi sofferti.

Recensione di Mauro Donzelli. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di Cinema.EveryEye.it

Marco Bellocchio filma un’opera-testamento che, con lucidità, vigore e spregiudicata onestà intellettuale, emotiva e psicologica ripercorre tutta la sua esistenza pubblica e privata. Un campo-controcampo su una famiglia e su un percorso – personale e professionale – gravato da un peso tanto enorme quanto invisibile.

Marx può aspettare è tutto il cinema di Marco Bellocchio messo insieme e (ri)visto da un’altra prospettiva. Quella di un’assenza rincorsa ed esorcizzata per tutta la vita attraverso i film. E con la quale l’autore fa finalmente i conti. Arrivando addirittura a intravederla di sfuggita su un ponte solitario sul far della sera.

Recensione di Matteo Regoli Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

