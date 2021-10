“Marilyn ha gli occhi neri” scheda e recensioni del film

Distribuzione: 01 Distribution

Genere: Commedia

Anno: 2021

Regia: Simone Godano

Cast: Stefano Accorsi, Miriam Leone, Thomas Trabacchi, Mario Pirrello, Andrea Di Casa

Durata: 110 minuti

Paese: Italia

Voto (media ponderata): ♥♥♥1/2 (su 5)

La trama

Clara è una bugiarda patentata ed è talmente brava a mentire che è la prima a credere alle sue bugie. E’ un concentrato di vitalità e caos, con pochi freni inibitori, praticamente l’esatto opposto di Diego. Quest’ultimo è un uomo provato dagli eventi, con difficoltà a gestire la rabbia e con non poche psicosi. I due si ritrovano in un Centro Diurno per il rehab di persone disturbate. La prova che li attende sembra impossibile: devono gestire un ristorante del Centro evitando qualsiasi conflitto con il resto del gruppo. Peccato che non abbiano alcun tipo di attitudine per le imprese di successo. Ma i due inizieranno presto a scoprire che l’unione può portare a risultati incredibili. E chissà, magari anche all’amore.

La recensione di ComingSoon.it

Con leggerezza, e senza mai scivolare nella macchietta, Simone Godano affronta il tema della diversità, mescolando la commedia al dramma, la dolcezza ai terremoti emotivi. Stefano Accorsi e Miriam Leone, bravissimi, stanno al gioco e raccontano con le manie e i disagi dei loro personaggi l’incomunicabilità che governa il mondo. E la paura che tutti abbiamo di non essere visti. Il film è una ventata di buon umore e un invito ad avere il coraggio di accettarsi per ciò che si è. Anche perché è nella sregolatezza che si coglie il genio.

Recensione di Carola Proto. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Marilyn ha gli occhi neri” scheda e recensioni del film – La recensione di MyMovies.it

Grazie a un pregevole cast di comprimari Godano mette in luce le doti di Accorsi e Leone che già conoscevamo. Ma che non avevamo ancora visto messe a frutto in un lavoro di coppia così intenso e compiuto. Diego con i suoi tic, le sue paure ma anche le sue accensioni e Chiara con i suoi mezzi sorrisi e con una convinzione di innocenza apparentemente inossidabile sono due personaggi che diventano persone. È nata una nuova coppia nell’ambito della commedia che si spera di incontrare nuovamente in futuro. Il cinema italiano ne ha bisogno.

Recensione di Giancarlo Zappoli. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

E’ un film che racconta il disagio mentale in maniera non banale, ma empatica, intensa e divertente. Un’ottima scrittura e una serie di interpretazioni sentite, non solo dei protagonisti, ma da parte di tutto il cast, ne fanno un film speciale, un film a cui voler bene.

Recensione di Antonio Cuomo Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

