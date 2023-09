19 Settembre 2023

“Maria Corleone” seconda puntata (VIDEO)

da mediasetplay.mediaset.it

La seconda puntata della nuova fiction di Canale 5, prodotta dalla Taodue, “Maria Corleone” è finalmente arrivata ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Promette, poi, di essere un’avventura emozionante attraverso la vita di Maria Corleone. E’, insomma, una giovane donna che ha lasciato la sua Sicilia natale per inseguire il suo sogno di diventare stilista a Milano. Ma la sua vita prenderà una svolta inaspettata durante una visita in Sicilia per celebrare l’anniversario di matrimonio dei suoi genitori.

La Trama:

La storia ruota attorno alla vita di Maria Corleone, interpretata da Rosa Diletta Rossi, una giovane donna determinata a realizzare il suo sogno di diventare stilista a Milano. Con il suo compagno Luca Spada, un giovane procuratore interpretato da Alessandro Fella, stanno per diventare genitori, ma il destino ha in serbo per loro un’incredibile sfida.

Durante una visita in Sicilia per l’anniversario di matrimonio dei suoi genitori, Maria rimane coinvolta in un attentato che cambierà irrevocabilmente il corso della sua vita. Sarà costretta a immergersi nei meccanismi criminali della mafia per proteggere la vita e l’onore dei Corleone, mettendo a dura prova la sua coscienza.

Il Cast:

Il cast di “Maria Corleone” (produzione Taodue) vanta una serie di talentuosi attori, tra cui Fortunato Cerlino nel ruolo di Luciano Corleone, il patriarca della famiglia, Federica de Cola nei panni di Sandra Corleone, e Tosca D’Aquino come Santa Nisticò. Gli attori si sono impegnati al massimo per portare questa storia non vera ma avvincente sullo schermo, creando personaggi memorabili che cattureranno l’attenzione del pubblico. Essendo un personaggio di fantasia, dunque, non troverai nulla su di lei su Wikipedia.

Dove Guardare:

Se sei ansioso di seguire la storia di Maria Corleone e la sua seconda puntata, puoi sintonizzarti su Canale 5 per vedere la fiction in televisione. In alternativa, è possibile usufruire di Mediaset Infinity per lo streaming della puntata o consultare Wikipedia per ulteriori dettagli sulla trama e il cast della serie.

Conclusioni:

La seconda puntata di “Maria Corleone”, fiction prodotta da Taodue, promette di essere un’avventura emozionante, con una trama coinvolgente e un cast di talentuosi attori. La storia non vera (quindi non troverai niente su di lei su Wikipedia), eppure affascinante, di Maria, tra il sogno di diventare stilista e la sua immersione nei meccanismi della mafia, catturerà l’attenzione del pubblico e lascerà tutti ansiosi di scoprire cosa succederà nella prossima puntata. Non perdere questa affascinante fiction, disponibile su Canale 5 e Mediaset Infinity per lo streaming.

