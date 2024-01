19 Gennaio 2024

“Mare Fuori 4” la star di TikTok Carmine Guadagno nel cast della serie tv

“Mare Fuori 4” la star di TikTok Carmine Guadagno nel cast della serie tv

da libero.it

Un incontro tra mondo social e tv: il nuovo volto di “Mare Fuori”

L’entusiasmo per la quarta stagione di “Mare Fuori,” in programma per il 14 febbraio 2024, è alle stelle, e già arrivano i primi dettagli sul cast. Un annuncio sorprendente è stato fatto durante la conferenza stampa di presentazione della prossima stagione, svelando che un noto tiktoker napoletano farà parte del cast. Questa novità è stata accolta con grande interesse, poiché il creatore di contenuti era stato notato dal regista della serie per i suoi divertenti video “reaction” alle scene più iconiche della fiction. Vediamo chi è questo talentuoso creatore di contenuti e cosa possiamo aspettarci dalla sua partecipazione.

“Mare Fuori 4” la star di TikTok Carmine Guadagno nel cast della serie tv – Carmine Guadagno: ecco chi è la star di TikTok

Il nuovo volto di “Mare Fuori” è Carmine Guadagno, un tiktoker napoletano che gode di una vasta popolarità su TikTok con oltre 1 milione e 300 mila followers. La sua partecipazione alla quarta stagione è stata confermata ufficialmente durante l’ultima conferenza stampa di presentazione. Carmine è emerso dalla folla dei creatori di contenuti, catturando l’attenzione del regista Ivan Silvestrini. Quest’ultimo è rimasto affascinato dai suoi video “reaction,” caratterizzati da spirito, originalità e ingegnosità. La decisione di integrare un talento del mondo sociale nel cast di “Mare Fuori” rafforza la connessione tra il mondo della televisione e quello dei social media.

Un trend di successo: dai social alla fiction

La scelta di includere un tiktoker nel cast di “Mare Fuori” non è un caso isolato. Già in passato, la serie ha avuto successo recrutando talenti emergenti dai social media. Un esempio notevole è la giovane cantante Clara, che ha conquistato l’attenzione grazie al suo seguito online prima di diventare protagonista al Festival di Sanremo 2024. La formula di coinvolgere volti noti della galassia sociale si è rivelata vincente, contribuendo al successo della serie televisiva.

La creatività di Carmine Guadagno

Carmine Guadagno ha costruito la sua fama attraverso video che appartengono al popolare genere delle “reaction” su TikTok. La sua abilità nel reagire in modo spiritoso e originale alle scene di “Mare Fuori” ha catturato l’attenzione dello staff della serie Rai. Oltre al suo talento nella creazione di contenuti online, il pubblico è ora ansioso di scoprire quale ruolo verrà assegnato al giovane creatore di contenuti napoletano all’interno della trama di “Mare Fuori” 4.

Data di inizio e disponibilità in streaming

La quarta stagione di “Mare Fuori” farà il suo debutto su Rai 2 il 14 febbraio 2024, con il primo episodio. Gli spettatori avranno la possibilità di seguire la serie in streaming sulla piattaforma RaiPlay, rendendo accessibili le puntate anche on demand. Chi non avesse ancora avuto modo di immergersi nelle avventure di Rosa Ricci e dei suoi compagni, ha ancora del tempo per recuperare le prime tre stagioni della serie prima del tanto atteso ritorno. Il trailer della nuova stagione è già disponibile online, alimentando ulteriormente l’entusiasmo dei fan che non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà questo nuovo capitolo di “Mare Fuori.”

CLAUDIO AMENDOLA FRENA SUL RITORNO DE “I CESARONI”: “DOVREMMO STARE UN PO’ ZITTI PERCHE’ CI VUOLE PAZIENZA”