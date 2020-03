Vuoi guardare il video di “Maltese il romanzo del commissario streaming” prima puntata?

“Maltese il romanzo del commissario streaming” prima puntata (VIDEO)

da raiplay.it

In “Maltese il romanzo del commissario streaming”, prima puntata, siamo a Trapani, nel 1976. Il commissario Dario Maltese torna in città. Dopo una ‘fuga’ lunga anni dalla Sicilia. Inoltre, è un uomo che si trova da solo a combattere contro un mostro. Un mostro di cui alcuni perfino negano l’esistenza: la mafia. Comunque, siamo a Trapani, nel 1976. Il commissario Dario Maltese torna in città.

Dopo una ‘fuga’ lunga anni dalla Sicilia. Inoltre, è un uomo che si trova da solo a combattere contro un mostro. Un mostro di cui alcuni perfino negano l’esistenza: la mafia. Tuttavia, siamo a Trapani, nel 1976. Il commissario Dario Maltese torna in città. Dopo una ‘fuga’ lunga anni dalla Sicilia. Inoltre, è un uomo che si trova da solo a combattere contro un mostro. Un mostro di cui alcuni perfino negano l’esistenza: la mafia.

In “Maltese il romanzo del commissario streaming”, prima puntata, siamo a Trapani, nel 1976. Il commissario Dario Maltese torna in città. Dopo una ‘fuga’ lunga anni dalla Sicilia. Inoltre, è un uomo che si trova da solo a combattere contro un mostro. Un mostro di cui alcuni perfino negano l’esistenza: la mafia. Comunque, siamo a Trapani, nel 1976. Il commissario Dario Maltese torna in città.

Dopo una ‘fuga’ lunga anni dalla Sicilia. Inoltre, è un uomo che si trova da solo a combattere contro un mostro. Un mostro di cui alcuni perfino negano l’esistenza: la mafia. Tuttavia, siamo a Trapani, nel 1976. Il commissario Dario Maltese torna in città. Dopo una ‘fuga’ lunga anni dalla Sicilia. Inoltre, è un uomo che si trova da solo a combattere contro un mostro. Un mostro di cui alcuni perfino negano l’esistenza: la mafia.

“MALTESE IL ROMANZO DEL COMMISSARIO” GUARDA IL VIDEO PRIMA PUNTATA

“IL CACCIATORE 2 RAIPLAY” GUARDA IL VIDEO QUARTA PUNTATA