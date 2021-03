Vuoi guardare il video di “Makari fiction Rai 1” episodio 2?

“Makari fiction Rai 1” episodio 2 (VIDEO)

da raiplay.it

“Makari fiction Rai 1” episodio 2 è la storia di Saverio Lamanna, un giornalista col pallino delle indagini e un posto perso al ministero degli interni. Si stabilisce, poi, nella casa di vacanze della sua famiglia, a Màkari. Qui, inoltre, l’uomo ritrova un vecchio amico d’infanzia, il bizzarro Piccionello, e comincia a frequentare la bella Suleima. Gli eventi successivi, poi, lo aiuteranno a riscoprire in lui la vocazione per la scrittura e per i misteri irrisolti.

“MAKARI FICTION” GUARDA IL VIDEO EPISODIO 2

