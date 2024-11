16 Novembre 2024

Vuoi guardare il video di “Magistrati” Rai 3 streaming puntata 17 novembre 2024?

“Magistrati” Rai 3 streaming puntata 17 novembre 2024 (VIDEO)

da raiplay.it

Magistrati Rai 3 streaming: la puntata dedicata a Paolo Guido

La puntata di Magistrati su Rai 3 approfondisce la storia del Procuratore aggiunto di Palermo, Paolo Guido. Magistrati rappresenta un viaggio attraverso le vite e i successi dei magistrati italiani che ogni giorno lottano per la giustizia. In questa puntata, poi, Cesare Bocci racconta il coraggio e la determinazione di Paolo Guido, un uomo che ha contribuito a scrivere una pagina importante della lotta contro la mafia.

La storia del procuratore Paolo Guido

Paolo Guido ricopre il ruolo di Procuratore aggiunto a Palermo. È un uomo che ha deciso di dedicare la propria vita alla giustizia e alla lotta contro la criminalità organizzata. In particolare, Paolo Guido ha collaborato con Maurizio De Lucia, procuratore di Palermo, in un’operazione di portata storica. Inoltre, questa puntata racconta il loro impegno e il lungo lavoro di indagini che ha portato all’arresto di Matteo Messina Denaro.

La cattura di Matteo Messina Denaro

Dopo quasi trent’anni di latitanza, le autorità sono riuscite a catturare Matteo Messina Denaro. Questo evento rappresenta un traguardo cruciale per la giustizia italiana. Poi, la cattura di uno dei boss mafiosi più pericolosi ha segnato una svolta nella lotta contro la criminalità organizzata in Italia. Magistrati spiega come Paolo Guido e Maurizio De Lucia abbiano coordinato le operazioni per catturarlo. Inoltre, la puntata descrive le sfide e le difficoltà incontrate durante le indagini.

Guarda Magistrati su RaiPlay

La puntata è disponibile in streaming su RaiPlay, dove si può rivedere ogni dettaglio della storia di Paolo Guido e della cattura di Messina Denaro. Poi, gli spettatori possono accedere facilmente a questo episodio grazie alla piattaforma online. RaiPlay offre un servizio di streaming di alta qualità, quindi consente di seguire la puntata in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo.

Perché guardare Magistrati su Rai 3

Magistrati rappresenta un programma unico che porta alla luce le storie di magistrati impegnati nella lotta contro il crimine. Poi, grazie alla narrazione di Cesare Bocci, gli spettatori vivono le esperienze intense di questi protagonisti. Ogni puntata, inoltre, mostra il lato umano e professionale dei magistrati, permettendo al pubblico di comprendere meglio i sacrifici e le sfide che affrontano.

“MAGISTRATI” PUNTATA DI OGGI 17 NOVEMBRE 2024 GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO