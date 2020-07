Madonna complottista su Instagram il post sul Coronavirus viene censurato

Giusy per kontrokultura.it

Madonna ha realizzato un video su Instagram improvvisandosi complottista affrontando un argomento scottante, il coronavirus. Il video non è piaciuto al social che ha subito deciso di censurarne il contenuto. La piattaforma non è rimasta a guardare, ha agito subito contro la diffusione delle fake news. Il suo video non è il primo che viene bloccato, molti altri tweet ed articoli sono stati censurati.

La cantante in video affermava che per il coronavirus è già stato trovato un vaccino tenuto nascosto soltanto perché i ricchi possano diventare ancora più ricchi sulle spalle dei più poveri. Infatti, afferma ci sia qualcosa di strano in tutta questa storia dato che sono morte più persone comuni che personaggi pubblici o importanti. Questa in realtà non è una notizia nuova nel senso che se ne parla già da diversi mesi. Si è letto di peggio tra le persone comuni che si sono ritrovate a commentare il virus online. Ovviamente questo è un fatto più grave perchè essendo lei un personaggio noto è molto più rischiosa.

Madonna rimproverata dai suoi follower, interviene anche Annie Lennox

Madonna è subito stata attaccata dai suoi follower quando hanno capito cosa fosse successo ed hanno scoperto la natura complottista della donna e del post. Per loro, è stata una vera e propria delusione perchè la ritenevano più intelligente. In molti l’hanno invitata a dare l’esempio ed evitare di rilasciare informazioni false o comunque poco precise. Uno dei commenti che non è passato inosservato è stato quello di Annie Lennox, cantante degli Eurythmics.

Secondo l’artista tutto questo è frutto di pura follia. Non si può pensare di rendere la situazione ancora più difficile con notizie false oltre che gravi. Ha poi definito coloro che si rendono protagonisti di episodi del genere dei “Ciarlatani pericolosi”. Ad ogni modo il video della cantante non è stato visualizzato da nessuno perchè è stato bloccato in tempo.

Donald Trump pubblica un video simile su Twitter e viene rimosso

Non si sa ancora la rimozione è avvenuta direttamente da parte di Instagram o da Madonna che a causa delle polemiche passate ha deciso di eliminarlo prima che scoppiasse il caos. Ancora il fatto rimane un vero e proprio mistero. Lei comunque non è l’unica ad aver agito in questo modo, anche Donald Trump aveva pubblicato un video simile sui social.

Lui però aveva scelto di farlo su Twitter dove aveva avuto la durata di mezza giornata. Poi era stato rimosso dal social stesso che si batte da sempre contro le fake news che continuano a sorgere su qualunque argomento, delicato o no.

