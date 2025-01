6 Gennaio 2025

Vuoi guardare il video di “Ma Diamoci del tour In Europa” Brignano Raiplay streaming puntata 7 gennaio 2025?

“Ma Diamoci del tour In Europa” Brignano Raiplay streaming puntata 7 gennaio 2025 (VIDEO)

da raiplay.it

Enrico Brignano e il tour in Europa: un viaggio unico

Enrico Brignano conquista il pubblico con il suo spettacolo teatrale “Ma… Diamoci del tour!”. Poi, la tournée attraversa alcune delle città più affascinanti d’Europa. Inoltre, ogni tappa regala momenti unici, raccontati con il tipico humor di Brignano.

Amsterdam, tra canali e risate

Brignano inizia il suo viaggio ad Amsterdam. Poi, si immerge nei canali e nella cultura locale, trasformando la sua esperienza in racconti esilaranti. Inoltre, il pubblico apprezza i riferimenti alla quotidianità olandese, che l’artista descrive con grande ironia.

Colonia e Monaco: il cuore della Germania

Il tour prosegue in Germania, toccando Colonia e Monaco. Poi, Brignano esplora le tradizioni tedesche, dalle birrerie ai mercati locali. Inoltre, il suo spettacolo si adatta al contesto, regalando risate a chi conosce e ama la cultura tedesca.

Londra e Parigi: la magia delle capitali

A Londra, Brignano scherza sulla vita frenetica della città. Poi, porta sul palco storie legate alla metropoli inglese, conquistando tutti. Inoltre, Parigi diventa l’occasione per parlare di romanticismo e cliché francesi, sempre con il suo stile inconfondibile.

Bruxelles, Zurigo e Basilea: tra tradizioni e modernità

La tournée tocca Bruxelles, Zurigo e Basilea. Poi, Brignano celebra le tradizioni locali, senza tralasciare qualche battuta sulla modernità. Inoltre, il pubblico ammira la sua capacità di cogliere dettagli che rendono ogni città unica.

Barcellona: l’energia catalana

Il viaggio si conclude a Barcellona. Poi, Brignano si lascia ispirare dall’energia della città, parlando di arte e movida. Inoltre, il suo spettacolo si trasforma in un omaggio alla cultura spagnola.

Dove vedere “Ma… Diamoci del tour!”

Chi si è perso lo spettacolo in TV può trovarlo su RaiPlay. Poi, la piattaforma offre la replica completa della puntata, visibile in qualsiasi momento. Inoltre, Rai 2 continua a trasmettere contenuti di grande qualità, come il tour europeo di Brignano.

“Ma… Diamoci del tour!” dimostra come l’arte del racconto può unire luoghi diversi. Poi, Brignano riesce a rendere ogni città parte integrante del suo spettacolo. Inoltre, la sua capacità di osservare e trasformare la realtà in comicità rimane ineguagliabile.

“MA DIAMOCI DEL TOUR IN EUROPA” RAI 2 GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA7 GENNAIO 2025

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO