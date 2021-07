“Lupin 2” scheda e recensione della serie tv Netflix

Disponibile su: Netflix

Genere: Drammatico

Anno: 2021

Ideatore: George Kay, François Uzan

Cast: Omar Sy, Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella, Soufiane Guerrab

Paese: Francia

Durata: 47 minuti (per episodio)

Produzione: Gaumont Television

Voto (media ponderata): ♥♥♥ (su 5)

La trama

Lupin è una serie tv di Netflix ispirata dal mito di Arsenio Lupin, il celebre ladro gentiluomo creato dallo scrittore francese Maurice Leblanc. Ideato da George Kay e François Uzan, l’action crime drama segue la star di Quasi amici Omar Sy nei panni di Assane Diop. E’ un giovane uomo la cui vita è stata sconvolta quando, anni prima, durante l’adolescente, suo padre è morto dopo essere stato incastrato in un crimine che non aveva commesso.

Oggi, 25 anni dopo, Assane usa il libro Arsène Lupin, ladro gentiluomo, un dono misterioso, come ispirazione. Per vendicare il padre dall’ingiustizia subita per colpa di una ricca famiglia. Un addetto alle pulizie del Louvre, dove è circondato da opere d’arte che valgono milioni, Assane escogita un piano brillante ma fallibile e pericoloso. Per mettere le mani su un prezioso collier appartenuto a Maria Antonietta, messo all’asta da una fondazione.

Ma non da solo. Ad aiutarlo c’è un gruppo di ladri come lui, anche se non del tutto convinti della sua strategia. Ma questo moderno Lupin sembra avere molto talento, più di un asso nella manica e diversi inganni da attuare. Sebbene la polizia non tarderà a intuire il suo gioco e fare la proprie mosse. Nella serie recitano anche Hervé Pierre (L’ufficiale e la spia), Nicole Garcia, Clotilde Hesme (Les Revenants), Ludivine Sagnier (The New Pope), Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab (Moloch).

La recensione di FilmPost.it

Lupin 2 è stato una mezza delusione. Omar Sy calamita l’attenzione sul proprio personaggio, e lo svolgersi degli eventi, grazie ad un ritmo incalzante, intrattiene. Inoltre l’idea di un ladro che si muove per le strade di Parigi a commettere furti attira oggi come nel 1905. Purtroppo però Lupin è soltanto questo, un’idea.

L’idea di riadattare un personaggio iconico e capace di attirare pubblico per farci una serie tv. Un’idea andrebbe però sviluppata, mentre in Lupin tutto è trattato all’insegna della superficialità. In conclusione di questa recensione di Lupin 2 ci sentiamo di dire che la serie intriga ed intrattiene lo spettatore, ma alla fine, come un buon ladro che si rispetti, avrà soltanto rubato il vostro tempo.

Recensione di Alessandro Cuomo. Voto: 5 (su 10) – Leggi la recensione completa

“Lupin 2” scheda e recensione della serie tv Netflix – La recensione di Cinematographe.it

Uno dei punti di forza della serie ancora una volta – oltre alla bravura di Omar Sy – resta la colonna sonora. Oltre al tema musicale tipico delle serie tv d’azione di respiro statunitense, si mixa ancora una volta il pop con l’hip hop e con sonorità degli ultimi Anni Sessanta. Come con Reach Out (I’ll be there) dei The Four Tops. Magica la fusione della musica classica nel decimo episodio con alcune delle scene più concitate della serie. In cui assistiamo al gran finale direttamente all’interno di un teatro.

Recensione di Priscilla Piazza. Voto: 3.8 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

Siamo contenti e allo stesso tempo un po’ dispiaciuti che tutti i nodi vengano al pettine in questa seconda parte. Che mette il turbo nella vita e negli intenti del protagonista Assane Diop dopo gli importanti cliffhanger del finale della prima parte. Omar Sy continua a essere una carismatica e affascinante ispirazione del personaggio letterario di Maurice Leblanc. Mettendo in ombra gli altri personaggi, che agiscono in sua funzione e come sue pedine, pur venendo approfonditi un po’ di più, grazie anche all’uso dei flashback.

Recensione di Federico Vascotto. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

