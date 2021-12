“L’uomo dei ghiacci” scheda e recensioni del film

“L’uomo dei ghiacci” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Bim Distribuzione

Genere: Thriller, drammatico

Anno: 2021

Regia: Jonathan Hensleigh

Cast: Liam Neeson, Laurence Fishburne, Holt McCallany, Matt McCoy, Amber Midthunder, Martin Sensmeier, Matt Salinger, Marcus Thomas, Gabriel Daniels, Bradley Sawatzky, Bj Verot, Steve Pacaud, Jake Kennerd

Durata: 103 minuti

Paese: USA

Voto (media ponderata): ♥♥ (su 5)

La trama

Mike è un autista professionista di lungo corso. In seguito al crollo avvenuto in un’impervia miniera di diamanti situata nelle regioni settentrionali del Canada, viene incaricato di guidare una missione di salvataggio proprio in quella zona. Ma il compito sarà tutt’altro che semplice. Infatti, vi saranno da affrontare laghi ghiacciati e distese pericolose, nelle quali neppure la sua esperienza potrebbe essere sufficiente. Ma i minatori intrappolati nelle grotte non possono attendere…

L’idea, l’analogia, la ricerca di un cinema che salvi gli USA da un sistema corrotto con un pugno sul naso si perde prima ancora di fare il pieno dei track. Il cinema di Jonathan Hansleigh è l’epilogo stanco di un genere che non può più vivere nell’oggi. Dove la sala resiste solo per chi tiene alta l’attenzione e si prende cura dei soggetti. Il resto, si estinguerà. Non perché brutto (semmai anche per quello). Ma perché inutile e incapace di incontrare uno spettatore in cerca di continue ragioni per skippare oltre.

Recensione di Alessandro Cavaggioni. Voto: 2 (su 5) – Leggi la recensione completa

“L’uomo dei ghiacci” – La recensione di MyMovies.it

Action thriller proletario, L’uomo dei ghiacci – The Ice Road trova a tratti una genuina tensione. Ma è pedante nel barrare quasi tutte le caselle della correttezza politica contemporanea. Ed è piagato da una sceneggiatura imbarazzante.

Recensione di Andrea Fornasiero. Voto: 2 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

L’uomo dei ghiacci è uno di quei film che potremmo definire Action Neeson, che ormai è diventato un genere a sé e non delude mai. Non lo fa neanche stavolta: l’azione non manca, e neanche le sorprese.

Recensione di Maurizio Ermisino Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

