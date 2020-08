Vuoi guardare il video de “L’uomo che cavalcava nel buio streaming RaiPlay”

“L’uomo che cavalcava nel buio streaming RaiPlay” (VIDEO)

da raiplay.it

“L’uomo che cavalcava nel buio streaming RaiPlay” è la storia di Rocco, un ex allenatore di cavalli. L’uomo, poi, torna dopo undici anni nella scuderia dove iniziò la sua carriera. Il motivo del suo addio fu, inoltre, la morte la morte di un cavaliere, Fabrizio, a seguito di una caduta da cavallo durante un concorso equestre. Al suo ritorno, poi, Rocco ritrova Guglielmo, il suo vecchio amico stalliere e Serena, la figlia di Fabrizio, ormai divenuta una ragazza. Proprio Serena, poi, saprà riaccendere in Rocco l’amore per i cavalli.

