“Luigi Proietti detto Gigi” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Nexo Digital

Genere: Documentario

Anno: 2021

Regia: Edoardo Leo

Cast: Gigi Proietti, Renzo Arbore, Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann, Marco Giallini

Durata: 100 minuti

Paese: Italia

Voto (media ponderata): 3.5 (su 5)

La trama

Documentario su Gigi Proietti un gigante dello spettacolo italiano, dal palcoscenico al piccolo schermo. Attraverso i racconti e gli sguardi di chi lo ha accompagnato fin dall’inizio, gli amici, la famiglia, i colleghi. Materiali inediti, repertori introvabili e cavalli di battaglia. Gli esordi, i successi, le cadute, il mito. Tre anni di riprese, ricerche, backstage. La sua ultima intervista. Un viaggio emozionante per scoprire chi era davvero Luigi Proietti.

“Luigi Proietti detto Gigi” scheda e recensioni del film – La recensione di ComingSoon.it

Edoardo Leo ci racconta con cuore e intelligenza la parabola artistica di un grandissimo protagonista dello spettacolo italiano anche nei suoi aspetti meno conosciuti. Costretto dall’improvvisa assenza dall’attore a cambiare in corsa l’obiettivo, questo lavoro “con” Proietti sul suo spettacolo “A me gli occhi, please” diventa un racconto “senza” Proietti, sempre sincero e mai agiografico. Che ci restituisce il mistero di un talento unico in tutte le sue sfaccettature.

Recensione di Daniela Catelli. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MyMovies.it

Dentro a Luigi Proietti detto Gigi ci sono tre documentari. Un’ampia carrellata che prova a raccontare una delle figure artistiche più importanti degli ultimi 50 anni.

Recensione di Simone Emiliani. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

E’ un film molto speciale: un film su un artista, e sul mestiere dell’attore, raccontato con un affetto fuori dal comune. Che è come l’homepage di un sito, un posto con una serie di link da aprire per andare a riscoprire tutte le pagine di una grande carriera.

Recensione di Maurizio Ermisino Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

