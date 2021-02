Vuoi guardare il video di “Lui è peggio di me” puntata 11 febbraio 2021?

“Lui è peggio di me” puntata 11 febbraio 2021 (VIDEO)

da raiplay.it

“Lui è peggio di me Panariello e Giallini Rai 3”, puntata 11 febbraio 2021, è il programma che vede lo stesso teatro, due artisti, due set opposti. Poi, la quinta dell’uno corrisponde alla quinta dell’altro. Un centro palco per le esibizioni e per i monologhi sull’attualità e sul costume del nostro Paese, una seduta per le interviste. I due protagonisti, inoltre, convivono loro malgrado nello stesso teatro. Entrambi, poi, hanno un talento per la comicità come pochi e posseggono un graffio malinconico che li mette in connessione con il pubblico anche su temi più delicati.

Ma ciascuno, poi, necessita del proprio spazio, della propria tana. Si stimano e, inoltre, si riconoscono. Ma, poi, hanno anche due profili indipendenti. Comunque, è il programma che vede lo stesso teatro, due artisti, due set opposti. Poi, la quinta dell’uno corrisponde alla quinta dell’altro, un centro palco per le esibizioni e per i monologhi sull’attualità e sul costume del nostro Paese.

“Lui è peggio di me Panariello e Giallini Rai 3”, puntata 11 febbraio 2021, è il programma che vede lo stesso teatro, due artisti, due set opposti. Poi, la quinta dell’uno corrisponde alla quinta dell’altro. Un centro palco per le esibizioni e per i monologhi sull’attualità e sul costume del nostro Paese, una seduta per le interviste. I due protagonisti, inoltre, convivono loro malgrado nello stesso teatro. Entrambi, poi, hanno un talento per la comicità come pochi e posseggono un graffio malinconico che li mette in connessione con il pubblico anche su temi più delicati.

Ma ciascuno, poi, necessita del proprio spazio, della propria tana. Si stimano e, inoltre, si riconoscono. Ma, poi, hanno anche due profili indipendenti. Comunque, è il programma che vede lo stesso teatro, due artisti, due set opposti. Poi, la quinta dell’uno corrisponde alla quinta dell’altro, un centro palco per le esibizioni e per i monologhi sull’attualità e sul costume del nostro Paese.

“LUI E’ PEGGIO DI ME PANARIELLO E GIALLINI” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 11 FEBBRAIO 2020

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“TV8 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“NOVE STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“PARAMOUNT CHANNEL DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7D STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CIELO STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“TV2000 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“DMAX” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“SPIKE TV” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO