Vuoi guardare il video di “Luce dei tuoi occhi” sesta puntata streaming?

“Luce dei tuoi occhi” sesta puntata streaming (VIDEO)

“Luce dei tuoi occhi”, sesta puntata streaming, è la storia di Emma Conti, un’étoile di fama internazionale. Era, poi, solo solo una ragazza quando ha lasciato Vicenza per New York, per dimenticare la morte di Alice. La bambina, inoltre, nata dal grande amore della sua giovinezza. Poi, dopo sedici anni una lettera anonima insinua in lei il dubbio. La figlia, inoltre, sarebbe viva a Vicenza e sarebbe una ballerina, proprio come lei.

“LUCE DEI TUOI OCCHI” SESTA PUNTATA STREAMING GUARDA IL VIDEO

