“L’ombra del giorno” scheda e recensioni del film

“L’ombra del giorno” scheda e recensioni del film

Distribuzione: 01 Distribution

Genere: Drammatico

Anno: 2021

Regia: Giuseppe Piccioni

Cast: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli, Waël Sersoub, Lino Musella, Vincenzo Nemolato, Valeria Bilello, Sandra Ceccarelli, Antonio Salines, Costantino Seghi

Durata: 125 minuti

Paese: Italia

Voto (media ponderata): 3.5 (su 5)

La trama

Ambientato nell’epoca fascista, narra la storia di Luciano, un simpatizzante del fascio come tanti altri. Proprietario di un ristorante, Luciano crede di poter vivere secondo un suo codice, lontano dal mondo esterno. Fino a quando dalla vetrina del suo ristorante vede una ragazza, Anna. Anna è una giovane che porta con se’ un segreto e riesce a farsi assumere come cameriera. Da allora per Luciano la vita non sarà più la stessa e insieme ai pericoli che si trova a fronteggiare, c’è quello più grande di tutti: l’amore.

“L’ombra del giorno” scheda e recensioni del film – La recensione di ComingSoon.it

Essendo fra i pochi registi in grado di raccontare i sentimenti e le loro sfumature, Giuseppe Piccioni decide di parlare d’amore. E lo fa con un melò senza sbavature sentimentali ambientato nell’Italia fascista alla vigilia della Seconda Guerra Mondiali. Individua sottili analogie fra quel tempo e la nostra epoca Piccioni, e parla di paure, inquietudini, mancanza di democrazia. Il suo cinema è qui più che mai cinema degli sguardi, che oltrepassano finestre e vetrate e si fanno furtivi e sottomessi. Riccardo Scamarcio è decisamente a fuoco e regala molto al film. Vibrante anche Benedetta Porcaroli, alle prese con un personaggio complesso e affascinante che non le sfugge mai di mano.

Recensione di Carola Proto. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

“L’ombra del giorno” scheda e recensioni del film – La recensione di MyMovies.it

Giuseppe Piccioni torna nella sua città natale e ogni inquadratura del suo L’ombra del giorno riflette l’amore e la familiarità che prova verso il luogo dove è cresciuto: il ristorante di Luciano è creato dentro lo storico Caffè Meletti, che per gli ascolani è un simbolo e un testimone della Storia. Una favola composta e sincera su un’epoca involontariamente ridicola e dalle conseguenze terribili.

Recensione di Paola Casella. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

Giuseppe Piccioni si conferma ancora una volta autore di un cinema di atmosfere e suggestioni. Qui compie un ulteriore passo avanti e attraverso un’opera rigorosa ripercorre il clima di un’epoca. Lo fa partendo da una storia d’amore che ha lo struggimento degli amori in bianco e nero, senza scivolare in facili sentimentalismi. Restano una profonda riflessione che dal nostro passato si riverbera sul presente e un diffuso senso di inquietudine che si allunga sull’intero film.

Recensione di Elisabetta Bartucca Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

“OCCHIALI NERI” SCHEDA E RECENSIONE DEL FILM