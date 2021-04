Vuoi guardare il video de “L’Odissea Domenico Iannacone” RaiPlay?

“L’Odissea Domenico Iannacone” RaiPlay (VIDEO)

da raiplay.it

“L’Odissea Domenico Iannacone” RaiPlay è un film-documentario che arriva a più di quarant’anni dalla legge Basaglia e dall’abolizione dei manicomi in Italia. Il giornalista, poi, compie un viaggio spiazzante nel mondo della disabilità mentale. Il documentario, inoltre, ci conduce per mano nelle vite di Paolo, Fabio, Claudia, Marina e Andrea. Sono, poi, gli attori affetti da disagio psichico che animano il Teatro Patologico di Roma diretto da Dario D’Ambrosi.

“L’ODISSEA DOMENICO IANNACONE” RAIPLAY GUARDA IL VIDEO

