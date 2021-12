Vuoi guardare il video de “Lo Zecchino di Natale 2021 RaiPlay”?

“Lo Zecchino di Natale 2021 RaiPlay” (VIDEO)

da raiplay.it

“Lo Zecchino di Natale 2021 RaiPlay” è lo show per festeggiare il 25 dicembre in compagnia di Paolo Belli, Cristina D’Avena e il Piccolo coro dell’Antoniano. Una mattina di musica con le canzoni di Natale della tradizione e del repertorio recente. Inoltre, sono presenti in studio ospiti che raccontano le loro tradizioni natalizie. Comunque, è lo show per festeggiare il 25 dicembre in compagnia di Paolo Belli, Cristina D’Avena e il Piccolo coro dell’Antoniano.

Una mattina di musica con le canzoni di Natale della tradizione e del repertorio recente. Inoltre, sono presenti in studio ospiti che raccontano le loro tradizioni natalizie.

“LO ZECCHINO DI NATALE 2021 RAIPLAY” GUARDA IL VIDEO

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

