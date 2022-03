“Lizzy e Red amici per sempre” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Adler Entertainment

Genere: Animazione, ragazzi, fantasy

Anno: 2022

Regia: Jan Bubenicek, Denisa Grimmová

Cast: Erica Schroeder, Marc Thompson, Vinnie Penna, Mike Pollock, Tyler Bunch, Paul Castro Jr., Major Attaway, Eddy Lee, Tom Wayland, Billy Bob Thompson, Ondrej Vetchý, Ryan Andes, Courtney Shaw, David Novotný, Jirí Lábus, Mary O’Brady, Miroslav Donutil

Durata: 85 minuti

Paese: Repubblica Ceca, Francia

Voto (media ponderata): 3.5 (su 5)

La trama

Dopo uno sfortunato incidente due nemici mortali, una topina e una volpe, si incontrano nel paradiso degli animali. I due perdono i loro istinti naturali e diventano migliori amici. Il loro desiderio di rimanere insieme dopo il loro ritorno sulla terra si avvera, ma rinascono in ruoli opposti. Grazie al potere dell’amicizia possono superare anche ciò che sembra impossibile.

“Lizzy e Red amici per sempre” scheda e recensioni del film – La recensione di ComingSoon.it

“Lizzy e Red – Amici per sempre” è un tassello di alta qualità nel mosaico storico della stop-motion della Repubblica Ceca, ma è anche una favola ricca di letture. Affronta con delicatezza, commozione e metafore suggestive temi “religiosi” inevitabili nella vita di tutti. Un racconto a misura di bambino, immerso però in un allestimento elegante e delicato che gli adulti appassionati di cinema e/o di animazione potranno apprezzare.

Recensione di Domenico Misciagna. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Lizzy e Red amici per sempre” scheda e recensioni del film – La recensione di MyMovies.it

A lungo l’animazione per bambini ha nascosto sotto il tappeto l’argomento della morte. Ma da qualche tempo pare aver puntato l’obiettivo su quell’ambito inesplorato e rimosso il tabù. L’amicizia tra due nemici per natura è l’occasione per misurarsi con leggerezza con un argomento poco esplorato nel cinema per bambini.

Recensione di Marianna Cappi. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

Non possiamo che ribadire il valore artistico del lavoro di Denisa Grimmovà e Jan Beneniček. Che rendono il film un viaggio delicato e prezioso, per i suoi protagonisti così come per i suoi giovani spettatori. I temi di amicizia, di accettazione, così come di paura e speranza vengono trattati con delicatezza e semplicità, ma mai con banalità. Questo, unito alla cura nell’animazione e nei fondali, potrebbe rendere la storia apprezzabile anche per un pubblico più maturo di quello di riferimento.

Recensione di Antonio Cuomo Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

