Live-Non è la D’Urso “Quella volta in taxi, con le parti intime” il dettaglio hot dietro la lite tra la Marini e la Elia

da liberoquotidiano.it

Tutto per un uomo. Adesso i motivi della lite tra Antonella Elia e Valeria Marini potrebbero avere un contorno più chiaro. a Elia, negli anni Novanta, era fidanzata con Marco Senise. Ed è proprio lui, ex volto di Forum, il motivo dei rapporti così tesi. Un giorno di tanti anni fa Marco viene paparazzato con la Marini. Ed è da quel momento che scoppia un vero caso mediatico sui rotocalchi. In studio al Live Marco racconta tutta la verità sulla sua storia d’amore con la Elia. Ad un certo momento spunta un particolare hot di un viaggio a New York tra Marco e Antonella. Dove un tassista è alla guida con le parti intime ben in mostra (come racconta Senise in diretta lasciando senza fiato tutti).

La notizia choc, però, arriva quando Marco dice di aver incontrato la Marini in un ristorante romano (tanti anni fa) mentre è con la Elia. “Valeria mi guardava e si leccava le labbra. Antonella era lì, ma non senza accorgersene”. Il colpo di scena? Quando Marco svela di aver flirtato pure con la Marini dopo la Elia. Quelle foto al Bagaglino tra Marco e Valeria mandano in delirio laElia. Scoppia un vero caso. Clamoroso. Che ancora oggi continua.

Grande Fratello Vip: Valeria Marini vuole andarsene

da solodonna.it

La convivenza tra Valeria Marini e Antonella Elia è arrivata ad un livello ingestibile. Le due donne non si sopportano più e solo uno sguardo o una parola, diventano potenzialmente motivo di rissa verbale, discussione o lite. Le due protagoniste di queste settimana sono così costrette a frequentare luoghi diversi della casa. Ma, ad ogni incontro fortuito, scatta la scintilla che porta a un problema, fino ad arrivare alla minaccia di oggi della Marini. La quale ha dichiarato: “Basta io me ne vado!”

La Valeria nazionale è arrivata alla frutta con Antonella Elia e sarebbe così pronta ad abbandonare il gioco. La Marini dice di essere stufa degli sguardi minacciosi che subisce dall’Elia. Le ragioni di Valeria sono appoggiate ancora una volta dall’amica Fernanda Lessa che, confidandosi, confessa di aver ricevuto lo stesso trattamento anche lei prima che arrivasse Valeria. L’ex diva del Bagaglino, però, precisa: “Ma a me non sta bene. Mettetemi in nomination e me ne vado. Mi urta il suo atteggiamento”. La giornata si conclude in bellezza con una lite tra la Marini e Asia Valente, motivo del contendere un piatto sporco “Asia, questo non è un ristorante”. Per ricevere in tutta risposta dall’influencer questa giustificazione “Io lo volevo mettere da parte perché non lo volevo buttarle. Questa è pazza, non sei mia madre che mi urli così”.

Valeria Marini vuole cacciare Antonella Elia

Fin da subito la Marini è diventata colei che ordina e sistema casa. Situazione che ora non le va più bene e si dice stanca di essere l’unica ad ordinare, tutto questo prima di scagliarsi contro il GF Vip e contro l’Elia. “Se ne deve andare, e poi c’è qualcuno che gli da manforte”. E ora cosa accadrà?

