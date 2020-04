Live Non è la d’Urso Iva Zanicchi è un furia “Luridi bastardi”

da solodonna.it

A Live non è la d’Urso, durante l’ultima puntata, va in scena lo show di Iva Zanicchi. La cantante, conduttrice, politica e ora opinionista, era ospite del programma di Barbara d’Urso . Dove, ancora una volta, al centro delle discussioni c’è stato il Coronavirus con le sue mille conseguenze (quarantena, attività sociale, videochiamate e molto altro).

L’appello da Barbara d’Urso e lo sfogo di Iva Zanicchi

Durante la puntata Licia Nunez ha nuovamente lanciato l’appello, chiedendo a tutti di restare a casa per il bene non solo di tutti noi, ma anche loro. Un modo intelligente per vincere la guerra contro il Covid-19. E così Teresanna Pugliese ha voluto dire grazie a tutti coloro che aiutano la popolazione in questo momento difficile, dalla polizia agli operatori sanitari. Mentre la grande Iva Zanicchi si è voluta sfogare, con il suo stile, attaccando i trasgressori, e lo ha fatto a modo suo. “Volevo dire tante cose ma non c’è stato modo e tempo. Non voglio fare un augurio o una raccomandazione. Io mi rivolgo direttamente a quei bastardi, luridi, schifosi che continuano a andare in giro a Genova, a Napoli, a Sestri Levante, a Milano, ovunque. Non avete dignità! Pensate ai 16.000 morti, ai medici, agli infermieri e alle case di riposo dove c’è una situazione inimmaginabile. Abbiate un po’ di coscienza. Buonanotte a tutti”.

Grande Fratello Vip: Teresanna sotto shock, distrutta dal Coronavirus

E’ stata una brutta sorpresa per Teresanna. Una di quelle che nessuno di poteva immaginare. L’ex tronista di Uomini e Donne arrivata fino alle semifinali del Grande Fratello Vip prima di uscire dalla Casa con Antonio Zequila e Licia Nunez ha raccontato a Barbara D’Urso il suo ritorno alla vita reale, in piena emergenza Coronavirus.

Teresanna Pugliese non se lo poteva assolutamente immaginare. Forse nessuno. “Io sono entrata il 17 febbraio. Ora è una realtà completamente diversa. Per quanto abbiamo potuto immaginare attraverso gli aggiornamenti che ci arrivavano in casa, per me è stato uno shock. Tu pensa che sono uscita dalla porta rossa che già tremavo dall’emozione per tutta una serie di colpi di scena”.

La cosa che ha colpito maggiormente Teresanna e chi quella sera è uscita dalla Casa con lei è stata vedere le persone con il volto coperto dalle mascherine, che indossavano i guanti. Una scena da film ma che le ha fatto comprendere a pieno la situazione nel Paese. Per Teresanna è stato un colpo, uno di quelli che non dimenticherà facilmente.

Un ricordo forte, che gli è rimasto impresso in testa: Ho aperto la porta e la prima scena, il primo contatto con l’esterno è stato un film. Buio pesto. Da lontano c’erano gli addetti ai lavori con le mascherine, copriscarpe, guanti che mi parlavano a gesti all’inizio”. Un ritorno alla realtà traumatico e lontano anni luce dalla vita precedente: “Se penso ancora a quella scena mi viene ancora la pelle d’oca. Io sono rimasta immobile che tremavo e non sapevo che fare. È stato troppo forte. Tanto che poi sono rientrata perché Alfonso aveva preparato una sorpresa per me. Ma ono sincera, in quel momento io ero totalmente sotto shock”.

