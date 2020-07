“L’Italia della Repubblica RaiPlay” puntata 8 luglio 2020 (VIDEO)

Vuoi guardare il video de “L’Italia della Repubblica RaiPlay” puntata 8 luglio 2020?

da raiplay.it

“L’Italia della Repubblica RaiPlay”, puntata 8 luglio 2020, è un viaggio, in compagnia di Paolo Mieli, che tocca i momenti salienti della nostra storia repubblicana. Dal secondo dopoguerra, poi, a mani pulite. Dal tramonto, inoltre, del sistema politico che governò il Paese per cinquant’anni, all’alba della ‘Seconda Repubblica’. Fino, poi, all’entrata in vigore della moneta unica europea. La politica e i suoi protagonisti, le ideologie e il contesto internazionale, l’economia e, inoltre, il mondo del lavoro.

