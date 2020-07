Vuoi guardare il video de “L’Italia che fa Rai 2” puntata 29 luglio 2020?

“L’Italia che fa Rai 2” puntata 29 luglio 2020 (VIDEO)

“L’Italia che fa Rai 2”, puntata 29 luglio 2020, è il programma con Veronica Maya che punta a raccontare il non profit in un modo più ‘pop’. Per, inoltre, far arrivare al grande pubblico il valore che gli enti di Terzo settore e le organizzazioni non profit svolgono per il sistema Paese. La trasmissione, poi, darà luce e volto a molti enti che si impegnano per il bene comune.

