“L’Italia che fa Rai 2” puntata 1 luglio 2020 (VIDEO)

"L'Italia che fa Rai 2" puntata 1 luglio 2020

“L’Italia che fa Rai 2”, puntata 1 luglio 2020, è il programma con Veronica Maya che punta a raccontare il non profit in un modo più ‘pop’. Per, inoltre, far arrivare al grande pubblico il valore che gli enti di Terzo settore e le organizzazioni non profit svolgono per il sistema Paese. La trasmissione, poi, darà luce e volto a molti enti che si impegnano per il bene comune.

