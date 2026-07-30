30 Luglio 2026

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“L’Ispettore Coliandro – Yakuza” Rai 2 RaiPlay streaming e replica – 31 luglio 2026 (VIDEO)

Una nuova disavventura nella Bologna più imprevedibile – “L’Ispettore Coliandro – Yakuza” Rai 2 RaiPlay streaming e replica – 31 luglio 2026

“L’ispettore Coliandro – Yakuza” va in onda venerdì 31 luglio 2026, alle 21:20, su Rai 2. L’appuntamento riporta in prima serata uno degli episodi più movimentati della settima stagione. Giampaolo Morelli torna nei panni del poliziotto creato dallo scrittore Carlo Lucarelli. La storia unisce azione, comicità, criminalità organizzata e continui equivoci sentimentali. Coliandro incontra casualmente Kayo, una giovane studentessa giapponese residente a Bologna. La ragazza ha assistito involontariamente a una spietata esecuzione e rischia immediatamente la vita. L’ispettore decide di proteggerla, nonostante comprenda soltanto parzialmente la pericolosa situazione. La vicenda coinvolge anche Kenzaburo, fratello della giovane ed ex appartenente alla mafia giapponese. Rai 2 ripropone così un episodio capace di rappresentare perfettamente l’identità della celebre serie poliziesca.

Il casuale incontro con la giovane Kayo – “L’Ispettore Coliandro – Yakuza” Rai 2 RaiPlay streaming e replica – 31 luglio 2026 (VIDEO)

Kayo studia storia dell’arte e lavora a un progetto artistico nel centro di Bologna. La ragazza possiede un carattere indipendente, creativo e apparentemente lontano dagli ambienti criminali. Tuttavia, una circostanza imprevedibile la trasforma nella testimone di una brutale esecuzione. Alcuni uomini iniziano quindi a cercarla, convinti che possieda informazioni particolarmente compromettenti. Kayo incontra Coliandro proprio mentre l’ispettore affronta l’ennesima giornata professionalmente disastrosa. Tra i due nasce immediatamente un rapporto fatto di incomprensioni, simpatia e reciproca curiosità. Coliandro resta affascinato dalla giovane e tenta di conquistarla con la propria goffa sicurezza. La situazione romantica lascia però rapidamente spazio a inseguimenti, aggressioni e minacce molto concrete. L’ispettore comprende così che Kayo rappresenta il centro di una vicenda decisamente più grande di lui.

Un disegno nasconde un segreto pericoloso – “L’Ispettore Coliandro – Yakuza” Rai 2 RaiPlay streaming e replica – 31 luglio 2026

La vicenda ruota attorno a un documento finito casualmente nelle mani di Kayo. La studentessa non conosce il valore del materiale e ignora completamente il pericolo. Il documento contiene infatti elementi capaci di compromettere importanti interessi criminali ed economici. Alcuni assassini credono che Kayo abbia compreso tutto e decidono di eliminarla. La ragazza conserva inconsapevolmente quelle informazioni attraverso un disegno apparentemente innocente. Coliandro riceve il disegno senza immaginare cosa possa nascondersi sul lato posteriore. Il suo appartamento diventa quindi il centro involontario di una caccia senza esclusione di colpi. Criminali differenti seguono Kayo, osservano l’ispettore e preparano nuove incursioni violente. L’indagine procede attraverso coincidenze, intuizioni improbabili e la consueta ostinazione del protagonista.

L’arrivo di Kenzaburo cambia ogni equilibrio – “L’Ispettore Coliandro – Yakuza” Rai 2 RaiPlay streaming e replica – 31 luglio 2026 (VIDEO)

Kenzaburo raggiunge Bologna direttamente dal Giappone per difendere sua sorella Kayo. Taiyo Yamanouchi interpreta un uomo silenzioso, disciplinato e dotato di straordinarie capacità combattive. Il personaggio rappresenta l’esatto contrario dell’improvvisazione che caratterizza continuamente Coliandro. Kenzaburo ha militato nella Yakuza, ma ha successivamente abbandonato quell’ambiente criminale. Il suo passato lo ha trasformato in un uomo temibile, capace di affrontare numerosi avversari. L’incontro con l’ispettore produce un’alleanza insolita, inizialmente segnata da diffidenza e incomprensioni. Coliandro prova ad apparire competente, mentre Kenzaburo comprende rapidamente i suoi evidenti limiti. Tuttavia, entrambi condividono una sincera volontà di salvare la giovane studentessa. La loro collaborazione alimenta alcune delle sequenze più divertenti e spettacolari dell’intero episodio.

Un eroe imperfetto lontano dai poliziotti tradizionali – “L’Ispettore Coliandro – Yakuza” Rai 2 RaiPlay streaming e replica – 31 luglio 2026

Coliandro non possiede l’eleganza investigativa dei grandi commissari della televisione italiana. Il protagonista commette errori, interpreta male gli indizi e irrita continuamente i superiori. Inoltre, il suo atteggiamento politicamente scorretto crea situazioni imbarazzanti e spesso molto divertenti. Dietro questa apparente inadeguatezza emerge però un uomo profondamente onesto e coraggioso. Coliandro non abbandona mai chi chiede aiuto, anche quando rischia conseguenze gravissime. La sua ostinazione compensa spesso l’assenza di metodo e la scarsa considerazione dei colleghi. Giampaolo Morelli interpreta il personaggio con grande energia, evitando qualsiasi trasformazione in eroe convenzionale. Lo spettatore riconosce i suoi difetti, ma finisce inevitabilmente per sostenerlo durante ogni avventura. “Yakuza” valorizza pienamente questa natura contraddittoria attraverso combattimenti, sentimenti e decisioni completamente avventate.

I colleghi della questura tra dubbi e rimproveri – “L’Ispettore Coliandro – Yakuza” Rai 2 RaiPlay streaming e replica – 31 luglio 2026 (VIDEO)

La questura di Bologna conserva un ruolo fondamentale nell’equilibrio narrativo della serie. Il commissario De Zan osserva Coliandro con un misto di esasperazione e preoccupazione. Il protagonista riesce infatti a compromettere frequentemente incarichi semplici attraverso iniziative poco prudenti. La dottoressa Longhi mantiene invece un rapporto professionale complesso con l’ispettore e i suoi metodi. Gamberini e Gargiulo partecipano alle indagini seguendo strade generalmente più ordinate e credibili. Tuttavia, Coliandro raggiunge spesso la verità prima degli altri attraverso percorsi apparentemente privi di logica. Anche “Yakuza” mette in evidenza la distanza tra il protagonista e la normale gerarchia investigativa. Le sue azioni attirano rimproveri, sospensioni e conseguenze professionali difficili da evitare. Eppure, proprio la sua presenza permette alla squadra di affrontare una minaccia criminale particolarmente pericolosa.

Il cast tra personaggi storici e ospiti speciali – “L’Ispettore Coliandro – Yakuza” Rai 2 RaiPlay streaming e replica – 31 luglio 2026

Giampaolo Morelli guida il cast interpretando ancora una volta il protagonista della serie. Paolo Sassanelli veste i panni dell’ispettore Gamberini, collega pragmatico e decisamente più rispettato. Giuseppe Soleri interpreta Gargiulo, personaggio fedele e spesso coinvolto nelle situazioni più complicate. Veronika Logan torna nel ruolo della dottoressa Longhi, figura autorevole della questura bolognese. Alessandro Rossi interpreta il commissario De Zan, superiore esasperato dalle continue iniziative di Coliandro. Caterina Silva e Benedetta Cimatti completano il gruppo principale della settima stagione. Eugenia Tempesta interpreta Kayo, mentre Taiyo Yamanouchi presta il volto al fratello Kenzaburo. Francesco Pannofino partecipa alla storia nel ruolo dell’ingegnere Augusto Bertoni. Gigi Sammarchi compare invece come Gianni Picchio, arricchendo ulteriormente un cast molto articolato.

La regia dei Manetti Bros. tra azione e ironia – “L’Ispettore Coliandro – Yakuza” Rai 2 RaiPlay streaming e replica – 31 luglio 2026 (VIDEO)

Marco e Antonio Manetti dirigono “Yakuza” mantenendo lo stile costruito durante l’intera serie. I registi mescolano il poliziesco italiano con atmosfere ispirate al cinema d’azione internazionale. Le scene di combattimento possiedono un ritmo sostenuto, ma conservano sempre una componente ironica. Bologna diventa una città cinematografica, attraversata da assassini, inseguimenti e organizzazioni criminali internazionali. I Manetti Bros. sfruttano strade, locali e appartamenti per creare scenari immediatamente riconoscibili. La regia accompagna l’energia di Giampaolo Morelli senza limitare la forza degli altri personaggi. Kenzaburo introduce movimenti e combattimenti legati all’immaginario orientale, creando un efficace contrasto culturale. L’umorismo non interrompe l’azione, ma nasce direttamente dalle reazioni imprevedibili del protagonista. Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi firmano una sceneggiatura capace di mantenere insieme tutti questi elementi.

Una serie nata dalla penna di Carlo Lucarelli – “L’Ispettore Coliandro – Yakuza” Rai 2 RaiPlay streaming e replica – 31 luglio 2026

Carlo Lucarelli ha creato Coliandro come figura alternativa agli investigatori tradizionali del genere italiano. Il personaggio possiede convinzioni semplicistiche, gusti popolari e una fiducia sproporzionata nelle proprie capacità. Tuttavia, mostra un senso della giustizia autentico e una profonda solidarietà verso le persone indifese. La televisione ha sviluppato queste caratteristiche trasformando Coliandro in un volto amatissimo dal pubblico. Giampaolo Morelli ha contribuito alla crescita del personaggio attraverso una recitazione fisica e immediata. La serie alterna casi drammatici, criminalità reale, riferimenti sociali e momenti apertamente comici. Bologna non rappresenta soltanto uno sfondo, ma partecipa direttamente alla personalità delle storie. “Yakuza” appartiene alla settima stagione e ha debuttato originariamente il 14 novembre 2018. L’episodio conserva ancora oggi un ritmo efficace e una notevole capacità d’intrattenimento.

La presenza della criminalità organizzata – “L’Ispettore Coliandro – Yakuza” Rai 2 RaiPlay streaming e replica – 31 luglio 2026 (VIDEO)

Il titolo dell’episodio richiama direttamente la temibile organizzazione criminale nata in Giappone. Tuttavia, la storia non propone una semplice contrapposizione tra poliziotti italiani e mafia orientale. Gli autori costruiscono infatti un intreccio più ampio, collegato anche a interessi economici italiani. Kenzaburo porta sulle spalle un passato difficile, segnato dall’appartenenza alla criminalità giapponese. La sua scelta di proteggere Kayo mostra però un percorso completamente differente. L’uomo usa le proprie capacità per difendere la famiglia e contrastare nuovi assassini. Coliandro supera progressivamente i propri pregiudizi e riconosce il valore del suo insolito alleato. Questa evoluzione permette alla storia di giocare con gli stereotipi senza fermarsi alla semplice caricatura. L’azione internazionale entra così nell’universo quotidiano della questura bolognese con risultati particolarmente originali.

Dove vedere la puntata in diretta e replica – “L’Ispettore Coliandro – Yakuza” Rai 2 RaiPlay streaming e replica – 31 luglio 2026

“L’ispettore Coliandro – Yakuza” va in onda venerdì 31 luglio 2026 su Rai 2. La trasmissione comincia alle 21:20, subito dopo i programmi dell’access prime time. Gli spettatori possono seguire Rai 2 anche in diretta streaming attraverso la piattaforma RaiPlay. Il servizio permette di guardare gratuitamente il canale dopo aver effettuato l’accesso. RaiPlay ospita inoltre la pagina completa dedicata alle otto stagioni della serie. “Yakuza” compare nella raccolta della settima stagione come primo episodio disponibile. La puntata dura circa 109 minuti e può essere recuperata integralmente attraverso il catalogo. La disponibilità online consente quindi di rivedere la storia anche dopo la programmazione televisiva. RaiPlay rappresenta infine la soluzione principale per recuperare tutte le precedenti avventure del personaggio.

Perché rivedere questa avventura – “L’Ispettore Coliandro – Yakuza” Rai 2 RaiPlay streaming e replica – 31 luglio 2026 (VIDEO)

“Yakuza” rappresenta una delle storie più dinamiche e divertenti della settima stagione. L’incontro tra Coliandro e Kenzaburo crea una coppia improbabile, ma sorprendentemente efficace. Il primo affronta il pericolo con entusiasmo, incoscienza e una buona dose di fortuna. Il secondo usa disciplina, esperienza e capacità fisiche costruite durante un passato difficile. Kayo introduce invece sensibilità, creatività e una dimensione sentimentale destinata a coinvolgere l’ispettore. La trama alterna minacce concrete e momenti comici senza perdere il ritmo principale. Giampaolo Morelli conferma la forza di un personaggio imperfetto, ma impossibile da abbandonare. I Manetti Bros. costruiscono un episodio vivace, popolare e rispettoso della tradizione della serie. La replica su Rai 2 offre quindi una nuova occasione per riscoprire un poliziesco italiano davvero originale.

“L’ISPETTORE COLIANDRO – YAKUZA” RAI 2 RAIPLAY STREAMING E REPLICA – 31 LUGLIO 2026

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