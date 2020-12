Vuoi guardare il video de “L’ingrediente perfetto La7 oggi” puntata 13 dicembre 2020?

“L’ingrediente perfetto La7 oggi” puntata 13 dicembre 2020 (VIDEO)

da la7.it

“L’ingrediente perfetto La7 oggi”, puntata 13 dicembre 2020, è il programma di cucina condotto da Roberta Capua con la partecipazione di Gianluca Mech. La padrona di casa ci apre le porte della sua cucina per svelarci, di volta in volta, i suoi “ingredienti perfetti” . Per la preparazione di piatti semplici, gustosi e naturalmente sani, perché la salute inizia a tavola.

Ogni “ingrediente perfetto” sarà introdotto da un breve servizio filmato sul territorio. Per raccontarne la storia, la filiera produttiva e qualche piccola curiosità. All’interno del programma, anche un focus di approfondimento con il guru della dieta chetogenica Gianluca Mech. Comunque, è il programma di cucina condotto da Roberta Capua con la partecipazione di Gianluca Mech. La padrona di casa ci apre le porte della sua cucina per svelarci i suoi “ingredienti perfetti”.

“L’ingrediente perfetto La7 oggi”, puntata 13 dicembre 2020, è il programma di cucina condotto da Roberta Capua con la partecipazione di Gianluca Mech. La padrona di casa ci apre le porte della sua cucina per svelarci, di volta in volta, i suoi “ingredienti perfetti” . Per la preparazione di piatti semplici, gustosi e naturalmente sani, perché la salute inizia a tavola.

Ogni “ingrediente perfetto” sarà introdotto da un breve servizio filmato sul territorio. Per raccontarne la storia, la filiera produttiva e qualche piccola curiosità. All’interno del programma, anche un focus di approfondimento con il guru della dieta chetogenica Gianluca Mech. Comunque, è il programma di cucina condotto da Roberta Capua con la partecipazione di Gianluca Mech. La padrona di casa ci apre le porte della sua cucina per svelarci i suoi “ingredienti perfetti” .

“L’INGREDIENTE PERFETTO” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 13 DICEMBRE 2020

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO