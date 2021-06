Vuoi guardare il video de “L’ingrediente perfetto” 27 giugno 2021?

“L’ingrediente perfetto” 27 giugno 2021 (VIDEO)

da la7.it

“L’ingrediente perfetto La7”, puntata di oggi 27 giugno 2021, è il programma di cucina condotto da Roberta Capua con la partecipazione di Gianluca Mech. La padrona di casa ci apre le porte della sua cucina per svelarci, di volta in volta, i suoi “ingredienti perfetti” . Per la preparazione di piatti semplici, gustosi e naturalmente sani, perché la salute inizia a tavola.

Ogni “ingrediente perfetto” sarà introdotto da un breve servizio filmato sul territorio. Per raccontarne la storia, la filiera produttiva e qualche piccola curiosità. All’interno del programma, anche un focus di approfondimento con il guru della dieta chetogenica Gianluca Mech. Comunque, è il programma di cucina condotto da Roberta Capua con la partecipazione di Gianluca Mech. La padrona di casa ci apre le porte della sua cucina per svelarci i suoi “ingredienti perfetti”.

“L’INGREDIENTE PERFETTO” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 27 GIUGNO 2021

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

