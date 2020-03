Vuoi guardare il video di “Linea Verde Life RaiPlay” puntata 21 marzo 2020?

“Linea Verde Life RaiPlay” puntata 21 marzo 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

Oggi, 21 marzo 2020, è andata in onda una puntata di “Linea Verde Life RaiPlay”, il programma in cui la qualità italiana si racconta. La trasmissione affronta il tema, sfidante e complesso, della sostenibilità urbana. In tutte le sue accezioni. Eco, bio, smart, green: sono questi gli assi narrativi del format. Non mancherà la finestra di comparazione con l’estero dedicata alle città più ‘green’ d’Europa.

Conducono Daniela Ferolla e Marcello Masi. Comunque, è il programma in cui la qualità italiana si racconta. La trasmissione affronta il tema, sfidante e complesso, della sostenibilità urbana. In tutte le sue accezioni. Eco, bio, smart, green: sono questi gli assi narrativi del format. Non mancherà la finestra di comparazione con l’estero dedicata alle città più ‘green’ d’Europa. Conducono Daniela Ferolla e Marcello Masi. Tuttavia è il programma in cui la qualità italiana si racconta.

“Linea Verde Life RaiPlay”, puntata 21 marzo 2020, è il programma in cui la qualità italiana si racconta. La trasmissione affronta il tema, sfidante e complesso, della sostenibilità urbana. In tutte le sue accezioni. Eco, bio, smart, green: sono questi gli assi narrativi del format. Non mancherà la finestra di comparazione con l’estero dedicata alle città più ‘green’ d’Europa. Conducono Daniela Ferolla e Marcello Masi.

Comunque, è il programma in cui la qualità italiana si racconta. La trasmissione affronta il tema, sfidante e complesso, della sostenibilità urbana. In tutte le sue accezioni. Eco, bio, smart, green: sono questi gli assi narrativi del format. Non mancherà la finestra di comparazione con l’estero dedicata alle città più ‘green’ d’Europa. Conducono Daniela Ferolla e Marcello Masi.

“LINEA VERDE LIFE” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 21 MARZO 2020

“LINEA VERDE LIFE” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 14 MARZO 2020