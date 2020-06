Vuoi guardare il video di “Linea Verde Life RaiPlay” puntata 20 giugno 2020?

“Linea Verde Life RaiPlay” puntata 20 giugno 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Linea Verde Life RaiPlay”, puntata 20 giugno 2020, è il programma in cui la qualità italiana si racconta. La trasmissione affronta il tema, sfidante e complesso, della sostenibilità urbana. In tutte le sue accezioni. Eco, bio, smart, green: sono questi gli assi narrativi del format. Non mancherà la finestra di comparazione con l’estero dedicata alle città più ‘green’ d’Europa.

“LINEA VERDE LIFE” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 20 GIUGNO 2020

