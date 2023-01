Vuoi guardare il video di “Linea verde discovery” Raiplay puntata 14 dicembre 2022?

“Linea verde discovery” Raiplay puntata 14 dicembre 2022 (VIDEO)

da raiplay.it

“Linea verde discovery” Raiplay puntata 14 dicembre 2022, è il programma con Fabio Gallo. La trasmissione, poi, sostiene che un futuro sostenibile non solo è possibile. Ma addirittura necessario. Inoltre, questo racconto ci porta alla scoperta di buone pratiche quotidiane. Per, poi, costruire una società che cresca insieme all’ambiente. Inoltre, è un viaggio sostenibile attraverso i territori e i patrimoni ambientali, architettonici e storici italiani. Lì, poi, incontriamo i protagonisti del cambiamento.

“LINEA VERDE DISCOVERY” RAIPLAY GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA DI OGGI 14 DICEMBRE 2022

