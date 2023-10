“Liberi tutti” Rai 2 puntata 30 ottobre 2023 (VIDEO)

29 Ottobre 2023

Il 30 ottobre 2023, Rai 2 ha regalato al pubblico italiano una puntata di “Liberi tutti”. Questo incredibile comedy show, poi, è un’esplosione di divertimento e risate. Ispirato, inoltre, al mondo delle escape room, nel quale gli ospiti si uniscono per affrontare sfide e giochi di ingegno, forza fisica e astuzia. Tutto, poi, con l’obiettivo di trovare la via di fuga.

Bianca Guaccero: la brillante conduttrice di “Liberi tutti”, inoltre, guida il pubblico in un mondo di risate e suspense mentre si diverte con i protagonisti della serata. Il suo carisma e il suo spirito intraprendente, poi, portano un tocco speciale allo spettacolo.

I Gemelli di Guidonia: i tre talentuosi comici, poi, conosciuti per le loro performance irresistibili, si uniscono alla puntata per far scoppiare il pubblico dalle risate. Con la loro energia travolgente, sono una presenza fondamentale in questo show unico.

Peppe Iodice: un ospite speciale che porta la sua comicità unica alla puntata. La sua partecipazione aggiunge un elemento inaspettato e spassoso a “Liberi tutti”.

Quando Va in Onda e Come Guardarlo

Se ti stai chiedendo quando va in onda e quando puoi sintonizzarti per gustare questo spettacolo spassoso, la risposta è semplice: la puntata di “Liberi tutti” è andata in onda il 30 ottobre 2023 su Rai 2. Ma cosa fare se hai perso la puntata? Nessun problema! Puoi sempre recuperarla su RaiPlay, il servizio di streaming ufficiale della Rai. RaiPlay ti permette di guardare i tuoi programmi preferiti ogni volta che vuoi, in modo da non perderti nulla. Ecco, insomma, quando va in onda questa esilarante trasmissione.

In questa puntata di “Liberi tutti”, 30 ottobre 2023, gli ospiti hanno affrontato sfide avvincenti e hanno dimostrato di essere pronti a tutto pur di vincere. L’atmosfera di gioco e il talento comico di Bianca Guaccero, I Gemelli di Guidonia e Peppe Iodice rendono questa puntata un vero spettacolo da non perdere.

Risate, suspense e momenti esilaranti ti aspettano in questa puntata di “Liberi tutti” su Rai 2 con Bianca Guaccero, I Gemelli di Guidonia e Peppe Iodice. Non perdere tempo e corri a vedere la puntata su RaiPlay per goderti il divertimento senza limiti!

