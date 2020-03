Lettera aperta al Coronavirus “Io oggi ho deciso che sono viva”

Settimo giorno di “restrizione per coronavirus”. Stamattina ho aperto gli occhi e, come sempre faccio tutte le mattine, ho sbirciato tra le strisce della serranda per vedere se c’era il sole. Il sole c’è, ed è pure luminoso. Gli uccellini cantano e si sentono ora, perché non ci sono più i rumori assordanti delle auto, delle moto, dei lavori in corso. Ho aperto la finestra e l’aria è gradevolmente frizzantina, direi pulita. Ho respirato a lungo e ho goduto di questa insolita atmosfera.

Sono stanca di sentire gente che ha paura, che ha l’ansia. Gente incavolata per queste categoriche decisioni di chiudere tutto. Io non voglio chiudere tutto. Voglio sì rispettare le giuste norme d’igiene, di distanza. E’ un rispetto dovuto verso il nostro prossimo, ma questo dovrebbe valere sempre. Se uno ha l’influenza non c’è bisogno che se ti incontra per strada ti debba per forza abbracciare, baciare o avvicinarsi col viso. Ricevo un messaggio. E’ la mia vicina di pianerottolo che ha bisogno d’aiuto ed è sola. Non può scendere a fare la spesa, mi chiede di comprarle alcune cose tra cui il pane.

Io non mi fermo, penso che debbo essere più fatalista, sempre con le dovute precauzioni

Poi c’è mia madre, alla quale non posso far fare la fila al supermercato o per il pane o dal verduraio. Ha novantanni, non è abituata a questo modo di vivere e si spaventa quando vede le mascherine o la gente che ha paura di avvicinarsi. La mattina salgo da lei per due chiacchiere, per assicurarmi che prenda le medicine, per buttarle la spazzatura e portarle le cose di cui ha bisogno. Ecco qui che inizio la mia giornata. Io non mi fermo, penso che debbo essere più fatalista, sempre con le dovute precauzioni, perciò ho deciso: il raffreddore è passato. Mi sento in forze, posso essere di aiuto a chi mi sta vicino e porterò il mio supporto. Farò i miei progetti futuri, penserò a come organizzarmi quando si uscirà da questo torpore innaturale.

Alla fine di questa avventura, che molti chiamano guerra , se ne sarò uscita indenne continuerò a vivere. Se mi ammalerò, ci sarà qualcuno che mi aiuterà a guarire. Se non ce la farò avrò risolto i miei problemi. Ma sicuramente non posso vivere passivamente in attesa che ciò avvenga. Dal momento che non sarò io a decidere come andrò a finire, in realtà non lo sapevo nemmeno prima del corona virus, io decido che devo vivere ogni giorno, senza ansie, senza paure, senza risparmiarmi e godere quello che il giorno mi propone. Oggi mi dona il sole, l’aria pulita, anche il mare è tornato pulito, i silenzi e la presenza dei miei cari, che anche se non li vedo li ho nel cuore.

Dopo questo periodo, come dopo ogni guerra, ci sarà certamente un’altra crisi, quella economica. Ci costringeranno ad altri sacrifici, ci sarà gente che avrà l’ansia per non avere più un lavoro, di non avere più soldi per dar da mangiare alla propria famiglia. Imprenditori che che avranno chiuso le loro aziende per mancanza di commesse. Persone che non sapranno reagire alla catastrofe economica. Persone che si ammaleranno di depressione e qualcuno penserà, ahimè, al suicidio. Non è una bella prospettiva, ho paura, e stavolta ho paura per davvero, che queste misure di chiusura totale invece di portare all’arginamento della malattia del coronavirus aprano le porte alle malattie mentali, e quelle sono più devastanti e pericolose.

Lo hanno ben capito i neurologi e oggi è passato uno spot pubblicitario in televisione proprio dell’ordine dei neurologi che invitava a rivolgersi solo agli specialisti. Ricordiamoci che quando qualcuno piange, c’è sempre un altro che si frega le mani e ride. Io oggi ho deciso che sono viva, perciò vivo e voglio mantenermi viva… e fare anche progetti.

Floriana Di Carlo

