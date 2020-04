Vuoi guardare il video di “Lessico Civile Recalcati Rai 3” puntata 6 aprile 2020?

“Lessico Civile Recalcati Rai 3” puntata 6 aprile 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Lessico Civile Recalcati Rai 3”, puntata 6 aprile 2020, è la trasmissione che affronta temi importanti come il confine, l’odio, l’ignoranza, il fanatismo e la libertà. In un’epoca in cui la psicoanalisi può essere la chiave di lettura migliore. Per approcciare i fenomeni collettivi caratterizzati da rapidi cambiamenti e da una percezione diffusa di caos. Inoltre, il pubblico diventa parte attiva e integrante del programma. Attraverso le domande poste al grande psicoanalista.

