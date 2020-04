Vuoi guardare il video di “Leonilde Iotti detta Nilde RaiPlay”?

“Leonilde Iotti detta Nilde RaiPlay” (VIDEO)

da raiplay.it

“Leonilde Iotti detta Nilde RaiPlay” è un documentario su una figura di primo piano dell’Italia repubblicana. Parlamentare del Pci per cinquantatré anni e, inoltre, prima donna Presidente della Camera dei deputati. Ma non si può non raccontare Nilde Iotti senza parlare del suo sodalizio privato e politico con Palmiro Togliatti. Il del Partito Comunista Italiano, che questa grande donna conosce in Parlamento ai tempi della Costituente. Comunque, è un documentario su una figura di primo piano dell’Italia repubblicana.

“LEONILDE IOTTI DETTA NILDE” GUARDA IL VIDEO

