Vuoi guardare il video de “Le ragazze Rai 3” guarda il video della puntata 18 giugno 2020?

“Le ragazze Rai 3” guarda il video della puntata 18 giugno 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

Oggi, 18 giugno 2020, è andata in onda una puntata de “Le ragazze Rai 3”, il programma condotto da Gloria Guida. La trasmissione in cui le donne raccontano l’evoluzione del Paese, decennio dopo decennio, ognuna dal proprio punto di vista. La scelta delle protagoniste privilegia figure femminili. Rappresentative di un aspetto storico o sociale del decennio di cui fanno parte. Non importa se famose o sconosciute.

L’accostamento delle loro storie e l’avvicendamento generazionale fanno emergere le specificità di ogni periodo. Fornendo uno spaccato inconsueto delle vicende del nostro Paese. Comunque, è il programma condotto da Gloria Guida. La trasmissione in cui le donne raccontano l’evoluzione del Paese, decennio dopo decennio, ognuna dal proprio punto di vista. La scelta delle protagoniste privilegia figure femminili. Rappresentative di un aspetto storico o sociale del decennio di cui fanno parte. Famose o sconosciute.

“Le ragazze Rai 3”, puntata 18 giugno 2020, è il programma condotto da Gloria Guida. La trasmissione in cui le donne raccontano l’evoluzione del Paese, decennio dopo decennio, ognuna dal proprio punto di vista. La scelta delle protagoniste privilegia figure femminili. Rappresentative di un aspetto storico o sociale del decennio di cui fanno parte. Non importa se famose o sconosciute.

L’accostamento delle loro storie e l’avvicendamento generazionale fanno emergere le specificità di ogni periodo. Fornendo uno spaccato inconsueto delle vicende del nostro Paese. Comunque, è il programma condotto da Gloria Guida. La trasmissione in cui le donne raccontano l’evoluzione del Paese, decennio dopo decennio, ognuna dal proprio punto di vista. La scelta delle protagoniste privilegia figure femminili. Rappresentative di un aspetto storico o sociale del decennio di cui fanno parte. Famose o sconosciute.

“LE RAGAZZE” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 18 GIUGNO 2020

“LE RAGAZZE” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 17 GIUGNO 2020