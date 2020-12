Vuoi guardare il video de “Le parole per dirlo Rai 3” puntata 6 dicembre 2020?

“Le parole per dirlo Rai 3” puntata 6 dicembre 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Le parole per dirlo Rai 3”, puntata 6 dicembre 2020, è un appassionante viaggio in compagnia di Noemi Gherrero, Valeria Della Valle e Giuseppe Patota alla scoperta della lingua italiana. Per raccontare, poi, il nostro modo di parlare nei suoi aspetti più vitali e concreti. Ogni appuntamento, inoltre, tratta uno specifico ambito linguistico. L’obiettivo, quindi, è quello di esplorare, attraverso gli usi verbali, i diversi aspetti della nostra quotidianità. Comunque, è un appassionante viaggio in compagnia di Noemi Gherrero, Valeria Della Valle e Giuseppe Patota alla scoperta della lingua italiana.

Per raccontare, poi, il nostro modo di parlare nei suoi aspetti più vitali e concreti. Ogni appuntamento, inoltre, tratta uno specifico ambito linguistico. L’obiettivo, quindi, è quello di esplorare, attraverso gli usi verbali, i diversi aspetti della nostra quotidianità. Tuttavia, è un appassionante viaggio in compagnia di Noemi Gherrero, Valeria Della Valle e Giuseppe Patota alla scoperta della lingua italiana. Per raccontare, poi, il nostro modo di parlare in tutti i suoi aspetti.

“Le parole per dirlo Rai 3”, puntata 6 dicembre 2020, è un appassionante viaggio in compagnia di Noemi Gherrero, Valeria Della Valle e Giuseppe Patota alla scoperta della lingua italiana. Per raccontare, poi, il nostro modo di parlare nei suoi aspetti più vitali e concreti. Ogni appuntamento, inoltre, tratta uno specifico ambito linguistico. L’obiettivo, quindi, è quello di esplorare, attraverso gli usi verbali, i diversi aspetti della nostra quotidianità. Comunque, è un appassionante viaggio in compagnia di Noemi Gherrero, Valeria Della Valle e Giuseppe Patota alla scoperta della lingua italiana.

Per raccontare, poi, il nostro modo di parlare nei suoi aspetti più vitali e concreti. Ogni appuntamento, inoltre, tratta uno specifico ambito linguistico. L’obiettivo, quindi, è quello di esplorare, attraverso gli usi verbali, i diversi aspetti della nostra quotidianità. Tuttavia, è un appassionante viaggio in compagnia di Noemi Gherrero, Valeria Della Valle e Giuseppe Patota alla scoperta della lingua italiana. Per raccontare, poi, il nostro modo di parlare in tutti i suoi aspetti.

“LE PAROLE PER DIRLO” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 6 DICEMBRE 2020

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO