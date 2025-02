“Le onde del passato” Canale 5 streaming puntata 28 febbraio 2025 (VIDEO)

27 Febbraio 2025

Le onde del passato: la puntata del 28 febbraio 2025 in streaming su Canale 5

La storia di Anna e Tamara

Anna e Tamara sono amiche da sempre. Poi, nell’estate del 2004, partecipano a un grande evento musicale sull’Isola d’Elba. Inoltre, vengono invitate a una festa su uno yacht. Poi, però, quella serata si trasforma in un incubo. Alcuni uomini abusano di loro, lasciandole segnate per sempre.

Dopo vent’anni, Tamara chiama Anna. Poi le dice di aver catturato uno dei loro molestatori. Inoltre, la invita a tornare sull’isola per affrontarlo insieme. Ma quando Anna arriva, l’uomo è morto. Poi, il mistero si infittisce.

L’indagine di Luca Bonnard

Il caso finisce nelle mani di Luca Bonnard. Inoltre, lui riconosce qualcosa di familiare in Anna. Poi, inizia a sospettare di Tamara. Ma Anna non ci sta. Poi, decide di lottare per dimostrare l’innocenza dell’amica. Inoltre, vuole scoprire la verità su chi abbia ucciso l’uomo e sugli altri violentatori.

Le tensioni aumentano. Poi, nuove rivelazioni cambiano il corso delle indagini. Inoltre, il passato torna a galla con forza. Chi nasconde la verità? Poi, chi può davvero fidarsi di chi?

Dove vedere la puntata del 28 febbraio 2025

La puntata del 28 febbraio 2025 andrà in onda su Canale 5. Inoltre, sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Poi, chiunque potrà rivederla in replica sulla piattaforma online.

Inoltre, Mediaset Infinity offre la possibilità di guardare la puntata su vari dispositivi. Poi, basterà accedere con le proprie credenziali per iniziare la visione. Inoltre, tutti gli episodi precedenti restano disponibili per chi vuole recuperare la storia.

Un thriller pieno di colpi di scena

“Le onde del passato” tiene alta la tensione. Inoltre, la storia unisce mistero, emozione e suspense. Poi, il passato e il presente si intrecciano in un’indagine complessa. Inoltre, la ricerca della verità porta i protagonisti a sfidare i propri ricordi.

Gli spettatori restano incollati allo schermo. Poi, ogni episodio aggiunge un nuovo tassello al mistero. Inoltre, il cast regala interpretazioni intense e coinvolgenti. Poi, ogni dettaglio della storia sorprende e appassiona.

Chi ha ucciso l’uomo? Inoltre, chi ha distrutto la vita di Anna e Tamara vent’anni fa? Poi, la verità emergerà prima della fine?

