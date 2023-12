“Le note del Natale 2023” RaiPlay (VIDEO)

24 Dicembre 2023

Il Natale del 2023 sarà accompagnato dalle dolci armonie di “Le Note del Natale”, un concerto speciale disponibile in esclusiva su Rai 1 e RaiPlay. Questo evento unico, poi, unisce idealmente due luoghi simbolo della nascita del presepe. Ovvero, Betlemme, legata alle origini della tradizione, e Greccio, la pittoresca località reatina che quest’anno si trova al centro delle celebrazioni per gli 800 anni dalla nascita del presepe. La serata, inoltre, sarà presentata da padre Enzo Fortunato e Veronica Maya, con il contributo e il messaggio del Custode di Terra Santa, padre Patton. E, inoltre, di Monsignor Domenico Pompili, presidente del comitato nazionale per l’anniversario del presepe.

Il Connubio Perfetto tra Betlemme e Greccio

Il concerto “Le Note del Natale 2023”, poi, propone un viaggio musicale e spirituale che unisce simbolicamente Betlemme, il luogo in cui nacque il presepe, e Greccio, la piccola località del reatino che riveste un ruolo di rilievo nelle celebrazioni dell’ottavo centenario del presepe. Sarà, inoltre, un’occasione speciale per connettere le radici della tradizione con la contemporaneità. Creando, dunque, un ponte emozionale tra questi due luoghi carichi di significato.

Padre Enzo Fortunato e Veronica Maya alla Conduzione

L’evento, poi, sarà presentato con maestria da padre Enzo Fortunato, figura di spicco nel mondo ecclesiastico e culturale italiano, e da Veronica Maya, nota conduttrice televisiva e volto noto del panorama italiano. La loro conduzione, dunque, sarà un elemento chiave nel guidare il pubblico attraverso un’esperienza unica, che combina la spiritualità del Natale con la bellezza della musica e delle tradizioni legate al presepe.

Betlemme: Le Origini della Tradizione Natalizia

Betlemme, luogo sacro per i cristiani di tutto il mondo, rappresenta il cuore delle celebrazioni natalizie. Il concerto avrà il privilegio di rievocare l’atmosfera magica di questa città, con le sue antiche vie e la Natività che risplende nella notte. Attraverso, poi, le esibizioni musicali e le immagini suggestive, gli spettatori potranno immergersi nelle radici della tradizione natalizia e nella spiritualità che Betlemme incarna.

Greccio: 800 Anni di Storia del Presepe

Greccio, piccola località nel cuore del reatino, è protagonista degli 800 anni dalla nascita del presepe. Qui, nel 1223, San Francesco d’Assisi realizzò il primo presepe vivente, dando inizio a una tradizione che si è diffusa in tutto il mondo. Il concerto si fa eco di questa storia straordinaria, celebrando l’importanza di Greccio nella diffusione di un simbolo così significativo per il Natale.

Ospiti d’Onore: Padre Patton e Monsignor Domenico Pompili

Durante “Le Note del Natale 2023”, saranno presenti ospiti d’eccezione che contribuiranno a rendere l’evento ancora più speciale. Il Custode di Terra Santa, padre Patton, offrirà un messaggio che unisce spiritualità e tradizione, portando la sua prospettiva unica a questa commemorazione natalizia. Monsignor Domenico Pompili, presidente del comitato nazionale per l’anniversario del presepe, condividerà riflessioni sulla storia e l’importanza del presepe nella cultura italiana e oltre.

Una Serata di Emozioni, Musica e Spiritualità: Il Video su Rai 1 e RaiPlay

Il concerto sarà immortalato in un video che cattura l’essenza di questa serata magica. Gli spettatori avranno l’opportunità di rivivere o scoprire per la prima volta le performance musicali, gli interventi dei presentatori e gli emozionanti messaggi degli ospiti speciali. Il video sarà disponibile su RaiPlay, consentendo a chiunque di godere di questa esperienza unica nel momento che preferisce.

Conclusione: “Le Note del Natale 2023” – Un Regalo di Natale per Tutti

In conclusione, “Le Note del Natale 2023” rappresenta un regalo di Natale per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza unica, tra arte, spiritualità e tradizione. Grazie a Rai 1 e RaiPlay, infine, il concerto diventa accessibile a un vasto pubblico, creando un legame speciale tra le note della musica e l’essenza del Natale. Un’occasione per riflettere, emozionarsi e condividere la gioia delle festività in un contesto di bellezza e armonia.

