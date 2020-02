L’avvocato Conte sta facendo disastri ma trova il tempo per litigare con Italia Viva

Opposizione maleducata. E’ una espressione mai usata in passato in politica, ancora di più nuovo è il fatto che è rivolta ad una forza che sostiene il suo governo, l’Italia Viva. Conte, deve aver perso oltre al suo ostentato perbenismo di facciata anche la cognizione della difficile situazione in cui versa il Paese. Paese a cui continua a promettere un futuro meraviglioso, solo per il fatto che, bontà sua, ha in mente una serie di cose da fare che elenca in modo ossessivo. Pensa forse di fare le riforme per decreto, come ha ritenuto di fare in questo anno e mezzo in cui ha governato?

Parla sempre di miliardi stanziati che dovrebbero rilanciare il Paese, ma di questi miliardi, ammesso che ci siano, non si riesce a spenderne nemmeno uno. Le grandi opere, il rilancio dell’economia, che dovrebbero essere alla base di un miglioramento delle condizioni economiche del Paese continuano ad essere ferme. L’economia ristagna, come dimostrano i recenti rilevamenti, i giovani continuano ad essere senza lavoro e quando possono cercano di espatriare. Le aziende sono sempre più in crisi, la pubblica amministrazione continua a non funzionare e il futuro è sempre più incerto.

Conte litiga con Italia Viva per difendere l’indifendibile abolizione della prescrizione

In questo quadro l’ineffabile premier Conte, come se fosse appena arrivato al governo del Paese, invece di mettere in pratica i programmi annunciati si mette a litigare con una forza di governo. Per difendere un provvedimento, l’abolizione della prescrizione nel procedimento penale, solo perchè questo provvedimento è stato voluto dal M5S. E da quel Bonafede, ministro della giustizia, che facendo il suo nome lo aveva portato dall’anonimato di oscuro professore universitario a fare il presidente del Consiglio di questo Paese.

Il consenso che gli verrebbe attribuito dai sondaggi e l’appoggio incondizionato del segretario del PD debbono aver convinto Conte di gestire un potere assoluto. Potere che gli consente di difendere senza problemi provvedimenti già adottati che però vanno nella direzione opposta rispetto alle enunciazioni fatte in materia di rilancio dell’economia. Ci si chiede da dove gli deriva questa sua arrogante certezza istituzionale. E’ di fatto, dopo aver fatto fuori Di Maio, il capo di un movimento (M5S) che però è in caduta libera nei consensi. Quindi, se si dovesse candidare, sarebbe tra quelli che rischiano di uscire dall’ambito e dorato mondo degli eletti in Parlamento. Oppure crede che basterebbe una sua candidatura per invertire la rotta? Crede che il Presidente della Repubblica lo possa difendere sempre e comunque? Finchè si tratta di consigli e raccomandazioni di ordine istituzionale troverà in Mattarella un prezioso consulente.

Il Premier spera di durare il più possibile puntando su una serie di circostanze istituzionali: ecco quali sono

Ma non può aspettarsi appoggi di carattere politico perchè il Capo dello Stato non lo farebbe mai. Forse conta, al solo scopo di durare il più possibile, su una serie di circostanze legate alla vita istituzionale del Paese, che si stanno delineando. Come il rinvio di possibili elezioni dovute al referendum sulla riduzione dei parlamentari o più in là sul semestre bianco che precede l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. In questo caso deve comunque cercare di avere una maggioranza che lo sostenga e che possa varare qualche provvedimento che impedisca al Paese di affondare. Per questo una maggioranza deve averla e deve saperla tenere unita attraverso mediazioni e soluzioni che siano accettate da tutte le forze di governo.

Se ritiene di poter imporre scelte di parte accusando poi chi non è d’accordo, significa che non è capace di guidare una coalizione. La storia della Repubblica è costellata di governi di coalizione che hanno faticato a prendere decisioni per gli opposti interessi. Quando non si riusciva, il premier si dimetteva, senza insultare alcuno. Conte invece ritiene di poter insultare chi non è d’accordo e anziché dimettersi, parla di opposizione maleducata da parte di un alleato di governo. L’avvocato Conte è stato presidente del consiglio di un governo di destra e ha portato avanti provvedimenti di destra, votati anche da questa, e ora alla guida di un governo di sinistra cerca di conservare quanto fatto dal suo governo con la destra. E si mostra pure offeso su un provvedimento rabberciato e inefficace come il lodo approvato nell’ultimo CDM. O tempora, o mores, possiamo ripetere come il grande Cicerone guardando a quanto sta accadendo in Parlamento in questi quasi due anni di legislatura.

Mario Balzano

