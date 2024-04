11 Aprile 2024

Vuoi guardare il video di “Lato A – La storia della più grande casa discografica italiana” RaiPlay puntata 12 aprile 2024?

“Lato A – La storia della più grande casa discografica italiana” RaiPlay puntata 12 aprile 2024 (VIDEO)

da raiplay.it

Il 12 aprile 2024 su RaiPlay sarà disponibile la puntata di “Lato A – La Storia della Più Grande Casa Discografica Italiana”, un’affascinante esplorazione della storia dell’etichetta discografica italiana più famosa, la RCA. Conduce, poi, Marco Giallini, che ci guiderà attraverso i momenti salienti e le figure chiave che hanno contribuito al successo di questa iconica casa discografica.

L'Origine Americana e il Successo Italiano

L’RCA, inoltre, è stata fondata dagli americani a Roma subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Alla guida di Ennio Melis, poi, l’etichetta si è trasformata in un gigante della musica italiana, vendendo milioni di dischi e influenzando profondamente il panorama musicale del paese. Il suo sound riconoscibile e, inoltre, difficile da imitare ha fatto scuola e ha contribuito a plasmare intere generazioni di artisti e fan.

L'Influenza della RCA

Inoltre, l’RCA ha avuto un’influenza significativa sulla cultura musicale italiana, contribuendo a definire i gusti e le tendenze del pubblico. Grazie, poi, alla sua capacità di scoprire e promuovere talenti emergenti, l’etichetta ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana.

Marco Giallini come Guida Esperta

Marco Giallini, inoltre, noto attore e conduttore televisivo, sarà la guida esperta di questa affascinante esplorazione della storia della RCA. Con la sua conoscenza approfondita del mondo della musica e il suo carisma unico, Giallini ci condurrà attraverso un viaggio avvincente nel passato e nel presente di questa iconica casa discografica.

Un Viaggio Nella Diretta di Rai 3

La puntata di “Lato A – La Storia della Più Grande Casa Discografica Italiana” sarà trasmessa in diretta su Rai 3 il 12 aprile 2024, offrendo agli spettatori l’opportunità di immergersi completamente nella storia e nel fascino dell’RCA. Non perdete l’occasione di seguire questo viaggio emozionante nel mondo della musica italiana!

Replica Disponibile su RaiPlay

Inoltre, per coloro che non saranno in grado di guardare la puntata in diretta, sarà disponibile la replica su RaiPlay, consentendo a tutti di vivere l’esperienza quando è più comodo per loro. Con la replica, nessuno dovrà perdersi questo incredibile viaggio nella storia della musica italiana.

Conclusioni

In conclusione, “Lato A – La Storia della Più Grande Casa Discografica Italiana” promette di essere un’appassionante esplorazione della storia e dell’eredità dell’RCA, guidata da Marco Giallini e trasmessa su Rai 3 il 12 aprile 2024. Con la sua influenza duratura sulla cultura musicale italiana e il suo contributo al panorama musicale del paese, l’RCA merita di essere celebrata e esplorata in dettaglio. Non perdete l’occasione di guardare questa puntata su RaiPlay e di scoprire tutto ciò che c’è da sapere sulla più grande casa discografica italiana.

