“L’Arminuta” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Lucky Red

Genere: Drammatico

Anno: 2021

Regia: Giuseppe Bonito

Cast: Sofia Fiore, Carlotta De Leonardis, Vanessa Scalera, Fabrizio Ferracane, Elena Lietti, Andrea Fuorto, Stefano Petruzziello, Giovanni Francesco Palombaro Fiorita

Durata: 110 minuti

Paese: Italia

Voto (media ponderata): ♥♥♥1/2 (su 5)

La trama

Nel 1975, in piena estate, una ragazzina di tredici anni viene restituita alla famiglia di origine, alla quale ella non sapeva di appartenere. Catapultata in un altro mondo rispetto a quello fin lì conosciuto, la giovane smarrisce tutte le certezze. Finora era stata una figlia unica, cresciuta in una casa comoda e in una famiglia affettuosa. Nulla di tutto ciò esiste più. Adesso viene trattata come un’estranea, indesiderata e invadente, ma parte di una comunità ancora non raggiunta.

La recensione di ComingSoon.it

L’arminuta cerca il suo mondo, superando entrambi i poli opposti in cui era vissuta fino ad ora, rifiutando sintesi di compromesso, scegliendo i suoi compagni di viaggio. Si lascia alle spalle volti segnati, dolori silenziosi rappresentati con vivida credibilità. Cartoline ormai ingiallite di un’Italia delle strade bianche che tutti possiamo riconoscere. Che siano custodite in un portafoglio, in un cassetto, o in una vecchia soffitta polverosa.

Recensione di Mauro Donzelli. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

“L’Arminuta” scheda e recensioni del film – La recensione di MyMovies.it

Troppi minori ancora oggi vengono spostati “come pacchi”, come dice la protagonista, da una famiglia biologica ad un affido. Per poi magari passare ad un altro per poi fare ritorno al nucleo originario. Nel film di Bonito succede per decisioni prese all’epoca in sede privata. Oggi, talvolta, per sentenze che di tutto tengono conto tranne che della condizione psicologica di coloro che ne sono oggetto.

Bonito sa come far emergere le sensibilità ferite lavorando più sugli sguardi, i gesti e i silenzi che sulle parole. Per ottenere il risultato opera sulla linea femminile. L’arminuta, la sorellina Adriana, la madre biologica e quella che l’ha cresciuta vivono tutte condizioni in cui la deprivazione si manifesta con modi e tempi diversi. Ma con la stessa capacità di ferire nel profondo senza però riuscire ad annullare un intimo bisogno di comprensione reciproca.

Recensione di Giancarlo Zappoli. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

Non possiamo che consigliare il film di Giuseppe Bonito che trova la sua forza nell’uso del linguaggio cinematografico. Si richiede una forte attenzione nello sguardo dello spettatore. Componendo i momenti migliori grazie a piccoli gesti anziché all’uso della parola. Non sempre la scrittura riesce a mettere in scena i conflitti in relazione ai personaggi. Lasciando alcune trame quasi sospese e mancando quella potenza emotiva che avrebbe dato ulteriore spessore alle vicende. Il cast, soprattutto le due attrici protagoniste, che sorprendono con la loro intensità nonostante la prima esperienza davanti la macchina da presa, riesce però a dare vita a personaggi a cui lo spettatore si lega facilmente, costituendo quel legame empatico necessario.

Recensione di Matteo Maino Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

