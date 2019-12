Vuoi guardare il video de “L’anno che verrà 2019 Rai 1”?

“L’anno che verrà 2019 Rai 1” (VIDEO)

da raiplay.it

“L’anno che verrà 2019 Rai 1” è l’appuntamento in diretta da Potenza. E’, insomma, la tradizionale festa di Capodanno, realizzata in collaborazione con la Regione Basilicata. Il programma accompagna il pubblico verso il nuovo anno. Come sempre, il risultato è una grande serata fatta di musica, grandi ospiti, emozioni e sorprese per salutare i l 2019 e festeggiare l’arrivo del 2020. Conduce Amadeus. Comunque, è l’appuntamento in diretta da Potenza.

“L’ANNO CHE VERRA’ 2019” GUARDA IL VIDEO

